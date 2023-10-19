В Харькове в середине октября высаживают цветы (фото)

В Харькове приступили к высадке хризантем, сообщили в СКП «Харьковзеленстрой».

«Озеленители СКП «Харьковзеленстрой» приступили к традиционной высадке хризантем. Из года в год предприятие выращивает и высаживает хризантемы исключительно своими усилиями и в теплицах предприятия», — сообщили харьковские коммунальщики.

В этом году на клумбах и аллеях в городе планируют высадить около 6000 кустов хризантем. Озеленители обещают украсить не только центр, но и отдаленные уголки города.

«Пусть в эту пасмурную и осеннюю погоду хризантема дарит настроение своим разноцветием всем харьковчанам», — прокомментировали в «Зеленстрое».