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В Харькове в середине октября высаживают цветы (фото)

Общество 08:31   19.10.2023
Оксана Горун
В Харькове в середине октября высаживают цветы (фото) Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

В Харькове приступили к высадке хризантем, сообщили в СКП «Харьковзеленстрой».

«Озеленители СКП «Харьковзеленстрой» приступили к традиционной высадке хризантем. Из года в год предприятие выращивает и высаживает хризантемы исключительно своими усилиями и в теплицах предприятия», — сообщили харьковские коммунальщики.

Хризантемы в Харькове 2
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

В этом году на клумбах и аллеях в городе планируют высадить около 6000 кустов хризантем. Озеленители обещают украсить не только центр, но и отдаленные уголки города.

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Хризантемы в Харькове - клумба
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

«Пусть в эту пасмурную и осеннюю погоду хризантема дарит настроение своим разноцветием всем харьковчанам», — прокомментировали в «Зеленстрое».

Хризантемы в Харькове - в горшках
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 19 октября 2023 в 08:31;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове приступили к высадке хризантем, сообщили в СКП «Харьковзеленстрой»".