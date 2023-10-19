В Харькове в середине октября высаживают цветы (фото)
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
В Харькове приступили к высадке хризантем, сообщили в СКП «Харьковзеленстрой».
«Озеленители СКП «Харьковзеленстрой» приступили к традиционной высадке хризантем. Из года в год предприятие выращивает и высаживает хризантемы исключительно своими усилиями и в теплицах предприятия», — сообщили харьковские коммунальщики.
В этом году на клумбах и аллеях в городе планируют высадить около 6000 кустов хризантем. Озеленители обещают украсить не только центр, но и отдаленные уголки города.
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«Пусть в эту пасмурную и осеннюю погоду хризантема дарит настроение своим разноцветием всем харьковчанам», — прокомментировали в «Зеленстрое».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: благоустройство, клумбы, СКП "Харьковзеленстрой", хризантемы, цветы;
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- • Дата публикации материала: 19 октября 2023 в 08:31;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове приступили к высадке хризантем, сообщили в СКП «Харьковзеленстрой»".