У Харкові в середині жовтня висаджують квіти (фото)

У Харкові розпочали висадку хризантем, повідомили у СКП “Харківзеленбуд”.

“Озеленювачі СКП “Харківзеленбуд” розпочали традиційну висадку хризантем. З року в рік підприємство вирощує та висаджує хризантеми, виключно своїми зусиллями та в теплицях підприємства“, – повідомили харківські комунальники.

Цього року на клумбах та алеях у місті планують висадити близько 6000 кущів хризантем. Озеленювачі обіцяють прикрасити не лише центр, а й віддалені куточки міста.

“Нехай в цю похмуру та осінню погоду, хризантема дарує настрій своїм різнобарвʼям всім харківʼянам”, – прокоментували в “Зеленбуді”.