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У Харкові в середині жовтня висаджують квіти (фото)

Суспільство 08:31   19.10.2023
Оксана Горун
У Харкові в середині жовтня висаджують квіти (фото) Фото: СКП “Харківзеленбуд”

У Харкові розпочали висадку хризантем, повідомили у СКП “Харківзеленбуд”.

Озеленювачі СКП “Харківзеленбуд” розпочали традиційну висадку хризантем. З року в рік підприємство вирощує та висаджує хризантеми, виключно своїми зусиллями та в теплицях підприємства“, – повідомили харківські комунальники.

Хризантеми у Харкові 2
Фото: СКП “Харківзеленбуд”

Цього року на клумбах та алеях у місті планують висадити близько 6000 кущів хризантем. Озеленювачі обіцяють прикрасити не лише центр, а й віддалені куточки міста.

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Хризантеми у Харкові - клумба
Фото: СКП “Харківзеленбуд”

“Нехай в цю похмуру та осінню погоду, хризантема дарує настрій своїм різнобарвʼям всім харківʼянам”, – прокоментували в “Зеленбуді”.

Хризантеми у Харкові - у горщиках
Фото: СКП “Харківзеленбуд”
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2023 в 08:31;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові розпочали висадку хризантем, повідомили у СКП “Харківзеленбуд”".