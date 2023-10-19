У Харкові в середині жовтня висаджують квіти (фото)
Фото: СКП “Харківзеленбуд”
У Харкові розпочали висадку хризантем, повідомили у СКП “Харківзеленбуд”.
“Озеленювачі СКП “Харківзеленбуд” розпочали традиційну висадку хризантем. З року в рік підприємство вирощує та висаджує хризантеми, виключно своїми зусиллями та в теплицях підприємства“, – повідомили харківські комунальники.
Цього року на клумбах та алеях у місті планують висадити близько 6000 кущів хризантем. Озеленювачі обіцяють прикрасити не лише центр, а й віддалені куточки міста.
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“Нехай в цю похмуру та осінню погоду, хризантема дарує настрій своїм різнобарвʼям всім харківʼянам”, – прокоментували в “Зеленбуді”.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: благоустройство, клумбы, СКП "Харьковзеленстрой", хризантемы, цветы;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2023 в 08:31;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові розпочали висадку хризантем, повідомили у СКП “Харківзеленбуд”".