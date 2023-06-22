Подарунок із Бурштина Харкову: “Зеленбуд” показав, що стало із саджанцями
Фото: СКП “Харківзеленбуд”
Саджанці гібіскусу рік тому Харкову надіслала мешканка Івано-Франківської області Надія Купреніч. Так вона хотіла підтримати місто у розпал найважчих обстрілів.
Кущі, які проїхали майже всю Україну, прижилися в Харкові, повідомили у КП “Харківзеленбуд”.
Зараз вони прикрашають сквер біля сухого фонтану на площі Свободи.
“Ми з нетерпінням очікуємо на їхнє цвітіння”, – зазначили міські озеленювачі.
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Нагадаємо, посилка із саджанцями фруктових дерев та гібіскусами прийшла до Харкова 8 квітня 2022 року.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Червня 2023 в 09:42;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Саджанці гібіскусу рік тому Харкову надіслала мешканка Івано-Франківської області Надія Купреніч. Так вона хотіла підтримати місто у розпал найважчих обстрілів".