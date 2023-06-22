Подарунок із Бурштина Харкову: “Зеленбуд” показав, що стало із саджанцями

Саджанці гібіскусу рік тому Харкову надіслала мешканка Івано-Франківської області Надія Купреніч. Так вона хотіла підтримати місто у розпал найважчих обстрілів.

Кущі, які проїхали майже всю Україну, прижилися в Харкові, повідомили у КП “Харківзеленбуд”.

Зараз вони прикрашають сквер біля сухого фонтану на площі Свободи.

“Ми з нетерпінням очікуємо на їхнє цвітіння”, – зазначили міські озеленювачі.

Нагадаємо, посилка із саджанцями фруктових дерев та гібіскусами прийшла до Харкова 8 квітня 2022 року.