Ціни на саджанці дерев, кущів та квітів у Харкові. Як обрати якісні

У Харкові ціни на саджанці плодових дерев, квітів та кущів порівняно з квітнем 2025 року року зросли в середньому на 10-30%, йдеться в аналізі департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку міської ради.

За даними мерії, на ринках ціни на саджанці плодових дерев (яблуні, груші, персики, черешні тощо) в середньому становлять 200-280 грн/шт., на саджанці плодових кущів (смородина, малина, порічка) – 50-120 грн/шт., на саджанці винограду – від 150 грн/шт., на саджанці хвойних рослин (туя, ялівець) – від 150 грн/шт., на розсаду полуниці – від 15 до 30 грн/шт.

Саджанці троянд коштують від 120 грн/шт., гортензій – від 150 грн/шт., цибулини лілій – від 100 грн/шт., гладіолуси – від 30 грн/шт.

У ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області дали кілька порад садівникам, як обрати якісні саджанці. Фахівці кажуть: купувати слід у перевірених реалізаторів, бо існує велика загроза занесення до саду різних вірусних, бактеріальних та грибкових захворювань, а також шкідників, яких важко позбутися.

«Садивний матеріал, звісно, краще купувати безпосередньо у виробника, що включений до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва і вирощує сертифіковані саджанці відповідно до законодавства. Цей Реєстр можна знайти на сайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України в розділі «Насінництво та охорона прав на сорти рослин», – підкреслили у Держпродспоживслужбі.

Спеціалісти наголошують: саджанці повинні бути районованих та морозостійких сортів; у доброякісного саджанця корені свіжі, не підсушені, не підмерзлі, не коротші за 30 см.

«Якщо на коренях помітні здуття, гульки, саджанець заражений кореневим раком і для посадки не придатний; стовбур має бути із загоєними ранами, здоровою і гладкою корою, без механічних пошкоджень; нормальною кроною саджанця вважається така, що має 3-4 добре розвинуті гілки», – пояснили фахівці.

Також у відомстві наголосили, що на кожному саджанці має бути прикріплена етикетка з інформацією про виробника, назву сорту та рік виробництва.