Цены на саженцы деревьев, кустарников и цветов в Харькове. Советы садоводам

Общество 13:38   07.04.2026
Виктория Яковенко
Фото: Харьковский горсовет

В Харькове цены на саженцы плодовых деревьев, цветов и кустарников, по сравнению с апрелем 2025 года, выросли в среднем на 10-30%, говорится в анализе департамента административных услуг и потребительского рынка городского совета.

По данным мэрии, на рынках цены на саженцы плодовых деревьев (яблони, груши, персики, черешня и т. д.) в среднем составляют 200–280 грн/шт., на саженцы плодовых кустарников (смородина, малина, крыжовник) — 50–120 грн/шт., на саженцы винограда — от 150 грн/шт., на саженцы хвойных растений (туя, можжевельник) — от 150 грн/шт., на рассаду клубники — от 15 до 30 грн/шт.

Саженцы роз стоят от 120 грн/шт., гортензий – от 150 грн/шт., луковицы лилий – от 100 грн/шт., гладиолусы – от 30 грн/шт.

В ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области дали несколько советов садоводам, как выбрать качественные саженцы. Специалисты говорят: покупать следует у проверенных реализаторов, потому что существует большая угроза занесения в сад различных вирусных, бактериальных и грибковых заболеваний, а также вредителей, от которых трудно избавиться.

«Посадочный материал, конечно, лучше покупать непосредственно у производителя, который включен в Государственный реестр субъектов семеноводства и питомника и выращивает сертифицированные саженцы в соответствии с законодательством. Этот Реестр можно найти на сайте Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины в разделе «Семеноводство и охрана прав на сорта растений», – подчеркнули в Госпродпотребслужбе.

Специалисты отмечают: саженцы должны быть морозостойких сортов, у доброкачественного саженца корни свежие, не подсушенные, не подмерзшие, не короче 30 см.

«Если на корнях заметны вздутия, шишки, саженец заражен корневым раком и для посадки не годится; ствол должен быть с зажившими ранами, здоровой и гладкой корой, без механических повреждений; нормальной кроной саженца считается такая, которая имеет 3–4 хорошо развитых ветви», — объяснили специалисты.

Также в ведомстве подчеркнули, что на каждом саженце должна быть прикреплена этикетка с информацией о производителе, названии сорта и годе производства.



  Дата публикации материала: 7 апреля 2026 в 13:38;

