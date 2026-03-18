Стартовало весеннее озеленение Салтовского района: какие деревья высаживают

Общество 20:49   18.03.2026
Елена Нагорная
Стартовало весеннее озеленение Салтовского района: какие деревья высаживают

СКП «Харьковзеленстрой» приступило к работам по озеленению Салтовского района города.

В настоящее время высадку деревьев проводят на территории урбан-парка. Там создают аллею из китайских тополей. Для озеленения используют мужские саженцы. Именно такие деревья не образуют семенного пуха, который у многих вызывает аллергические реакции во время цветения, сообщили в пресс-службе СКП.

Помимо гипоаллергенных свойств, китайский тополь является засухоустойчивым. То есть способен выдерживать длительные периоды без осадков и требует менее интенсивного ухода в жаркий сезон.

Фото: Харьковский горсовет

Ранее спикер СКП «Харьковзеленстрой» Андрей Кравченко в комментарии МГ «Объектив» рассказал, что делают в Харькове, чтобы изменить подход к зеленым насаждениям.

Читайте также: Туман, возможен дождь: прогноз погоды по Харькову и области на 19 марта

Автор: Елена Нагорная
Популярно
На «Интерсити» из Киева в Харьков больше не доехать? Объяснение УЗ, надолго ли
На «Интерсити» из Киева в Харьков больше не доехать? Объяснение УЗ, надолго ли
18.03.2026, 12:22
Сегодня 18 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 18 марта 2026: какой праздник и день в истории
18.03.2026, 06:00
Новости Харькова — главное 18 марта: удары, изменения в движении «Интерсити»
Новости Харькова — главное 18 марта: удары, изменения в движении «Интерсити»
18.03.2026, 19:58
«У россиян есть план»: защитники Купянщины рассказали о цели РФ до конца марта
«У россиян есть план»: защитники Купянщины рассказали о цели РФ до конца марта
18.03.2026, 19:50
Почему украинцы оказываются в долгах? Харьковщина – на втором месте в Украине
Почему украинцы оказываются в долгах? Харьковщина – на втором месте в Украине
18.03.2026, 14:41
Стартовало весеннее озеленение Салтовского района: какие деревья высаживают
Стартовало весеннее озеленение Салтовского района: какие деревья высаживают
18.03.2026, 20:49

Новости по теме:

11.03.2026
Выдержали ли плодовые деревья 25-градусные морозы на Харьковщине
08.03.2026
В Харькове сосредоточились на долговечных деревьях: чем будут озеленять весной
05.03.2026
Восстановят гектары уничтоженного РФ леса на Харьковщине — Леса Украины
27.02.2026
Более 100 млн на озеленение потратят в Харькове — ХАЦ
16.02.2026
Ветер валит деревья, подтопление: как на Харьковщине борются с последствиями


  • • Дата публикации материала: 18 марта 2026 в 20:49;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СКП «Харьковзеленстрой» приступило к работам по озеленению Салтовского района города.".