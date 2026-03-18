Стартовало весеннее озеленение Салтовского района: какие деревья высаживают
Фото: Харьковский горсовет
СКП «Харьковзеленстрой» приступило к работам по озеленению Салтовского района города.
В настоящее время высадку деревьев проводят на территории урбан-парка. Там создают аллею из китайских тополей. Для озеленения используют мужские саженцы. Именно такие деревья не образуют семенного пуха, который у многих вызывает аллергические реакции во время цветения, сообщили в пресс-службе СКП.
Помимо гипоаллергенных свойств, китайский тополь является засухоустойчивым. То есть способен выдерживать длительные периоды без осадков и требует менее интенсивного ухода в жаркий сезон.
Ранее спикер СКП «Харьковзеленстрой» Андрей Кравченко в комментарии МГ «Объектив» рассказал, что делают в Харькове, чтобы изменить подход к зеленым насаждениям.
- • Дата публикации материала: 18 марта 2026 в 20:49;