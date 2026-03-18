Стартувало весняне озеленення Салтівського району: які дерева висаджують

Суспільство 20:49   18.03.2026
Олена Нагорна
Фото: Харківська міськрада

СКП «Харківзеленбуд» розпочало роботи з озеленення Салтівського району міста.

Наразі висадку дерев проводять на території урбан-парку. Там створюють алею із китайських тополь. Для озеленення використовують чоловічі саджанці. Саме такі дерева не утворюють насіннєвого пуху, який у багатьох викликає алергічні реакції під час цвітіння, повідомили у пресслужбі СКП.

Крім гіпоалергенних властивостей, китайська тополя є посухостійкою. Тобто здатна витримувати тривалі періоди без опадів і потребує менш інтенсивного догляду у спекотний сезон.

Раніше речник СКП «Харківзеленбуд» Андрій Кравченко у коментарі МГ «Об’єктив» розповів, що роблять у Харкові, щоб змінити підхід до зелених насаджень.

