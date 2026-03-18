Стартувало весняне озеленення Салтівського району: які дерева висаджують
СКП «Харківзеленбуд» розпочало роботи з озеленення Салтівського району міста.
Наразі висадку дерев проводять на території урбан-парку. Там створюють алею із китайських тополь. Для озеленення використовують чоловічі саджанці. Саме такі дерева не утворюють насіннєвого пуху, який у багатьох викликає алергічні реакції під час цвітіння, повідомили у пресслужбі СКП.
Крім гіпоалергенних властивостей, китайська тополя є посухостійкою. Тобто здатна витримувати тривалі періоди без опадів і потребує менш інтенсивного догляду у спекотний сезон.
Раніше речник СКП «Харківзеленбуд» Андрій Кравченко у коментарі МГ «Об’єктив» розповів, що роблять у Харкові, щоб змінити підхід до зелених насаджень.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дерева, новини Харкова, салтовский район, СКП "Харківзеленбуд";
«Стартувало весняне озеленення Салтівського району: які дерева висаджують»
Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2026 в 20:49;