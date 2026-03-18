Туман, можливий дощ: прогноз погоди по Харкову та області на 19 березня

Погода 20:32   18.03.2026
Елена Нагорная
У четвер, 19 березня, у Харкові та області буде хмарно, можливі невеликі опади. Вночі та вранці туман, видимість – 200–500 метрів.

У Харкові термометри вночі показуватимуть від 1 до 3 градусів тепла, вдень – від 7 до 9 градусів, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура вночі становитиме від 0 до 5 градусів тепла, вдень – від 5 до 10.

Вітер північно-східний – 5-10 м/с.

«У більшості областей України у четвер переважатиме хмарна волога повітряна маса, видимість знизиться – водії, будьте уважнішими! Місцями випадатиме дощ, а найближчої ночі та завтра вранці можливий мокрий сніг», — підтверджує синоптикиня Наталка Діденко.

  • • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2026 в 20:32;

