У четвер в Харкові та області буде небезпечно: попередження синоптиків

У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині завтра, 19 березня.

“Вночі та вранці 19 березня по місту та області очікується туман, видимість 200 – 500 м. I рівень небезпечності, жовтий”, – пишуть синоптики.

Водіїв та пішоходів просять бути уважними та обережними.

Нагадаємо, у середу, 18 березня, Регіональний центр із гідрометеорології прогнозував на Харківщині хмарну погоду та невеликі опади. Вночі очікували місцями туман. По області температура вночі коливатиметься від 4 градусів тепла до 1 морозу, вдень від 2 до 7 тепла. По місту: температура повітря вночі становитиме 0 – 2° тепла, вдень 3 – 5º тепла.