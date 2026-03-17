Невеликі опади і туман. Прогноз погоди на 18 березня у Харкові й області

Погода 19:56   17.03.2026
Прогноз погоди на середу, 18 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області прогнозують невеликі опади. Вночі очікують місцями туман 🌫.

Вітер прогнозують північно-східний, 5 – 10 м/с. Буде триматися хмарна погода ☁️.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 4° тепла до 1º морозу

вдень від 2 до 7º тепла.

 

У Харкові очікують невеликі опади. Вночі прогнозують слабкий туман 🌫.

Вітер північно-східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 0 – 2° тепла, вдень 3 – 5º тепла.

