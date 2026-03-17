Небольшие осадки и туман. Прогноз погоды на 18 марта в Харькове и области

Прогноз погоды на среду, 18 марта, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области прогнозируют небольшие осадки. Ночью местами ожидают туман 🌫.

Ветер прогнозируют северо-восточный, 5-10 м/с. Будет держаться пасмурная погода ☁️.

Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 4° тепла до 1 мороза, днем от 2 до 7º тепла.

В Харькове ожидаются небольшие осадки. Ночью прогнозируют слабый туман.

Ветер ожидают северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью будет 0 – 2° тепла, днем ​​3 – 5º тепла.