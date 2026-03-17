Ряд домов в Харькове останется без газа в среду: адреса

18 марта специалисты проведут работы на системе газоснабжения в Киевском районе, сообщили в Харьковском городском филиале «Газсети».

В связи с этим временно не будет услуги по ряду адресов:

переулок Саперный дом. 19, 21, 27, 29, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50-52

въезд 1-й Старовский дом. 13, 15

переулок Студенческий дом. 2, 4, 6, 8, 10

ул. Студенческая дом. 2,4, 5/1, 5/2, 6/18, 15/17, 19

ул. Григория Сковороды дом. 96-А, 96

Потребителей просят быть внимательными и перекрыть краны перед газовыми приборами.

«Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», – отметили газовики.

