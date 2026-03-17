Ряд домов в Харькове останется без газа в среду: адреса

Общество 13:14   17.03.2026
Виктория Яковенко
Ряд домов в Харькове останется без газа в среду: адреса

18 марта специалисты проведут работы на системе газоснабжения в Киевском районе, сообщили в Харьковском городском филиале «Газсети».

В связи с этим временно не будет услуги по ряду адресов:

  • переулок Саперный дом. 19, 21, 27, 29, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50-52
  • въезд 1-й Старовский дом. 13, 15
  • переулок Студенческий дом. 2, 4, 6, 8, 10
  • ул. Студенческая дом. 2,4, 5/1, 5/2, 6/18, 15/17, 19
  • ул. Григория Сковороды дом. 96-А, 96

Потребителей просят быть внимательными и перекрыть краны перед газовыми приборами.

«Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», – отметили газовики.

Напомним, сегодня, 17 марта, специалисты проведут работы на системах газоснабжения в Слободском районе, сообщали в Харьковском городском филиале «Газсети». Адреса, где отключат услугу.

Автор: Виктория Яковенко
Когда в Харькове планируют завершать отопительный сезон, ответил Терехов
Когда в Харькове планируют завершать отопительный сезон, ответил Терехов
Интервалы в метро увеличили: касается ли это наземного транспорта – Терехов
Пять счетчиков тепла украли в Харькове: какие последствия для жителей (видео)
Новости Харькова — главное 17 марта: пожары, что с ценами в регионе
В тюрьму отправили госисполнителя в Харькове: его поймали на взятке
Что с ценами на Харьковщине: овощи подорожали, мясо упало в цене (статистика)
Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "18 марта специалисты проведут работы на системе газоснабжения в Киевском районе, сообщили в Харьковском городском филиале «Газсети».".