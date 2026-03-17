Ряд домов в Харькове останется без газа в среду: адреса
18 марта специалисты проведут работы на системе газоснабжения в Киевском районе, сообщили в Харьковском городском филиале «Газсети».
В связи с этим временно не будет услуги по ряду адресов:
- переулок Саперный дом. 19, 21, 27, 29, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50-52
- въезд 1-й Старовский дом. 13, 15
- переулок Студенческий дом. 2, 4, 6, 8, 10
- ул. Студенческая дом. 2,4, 5/1, 5/2, 6/18, 15/17, 19
- ул. Григория Сковороды дом. 96-А, 96
Потребителей просят быть внимательными и перекрыть краны перед газовыми приборами.
«Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», – отметили газовики.
Напомним, сегодня, 17 марта, специалисты проведут работы на системах газоснабжения в Слободском районе, сообщали в Харьковском городском филиале «Газсети». Адреса, где отключат услугу.
- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковгаз", газ, новости Харькова, отключат;
- • Дата публикации материала: 17 марта 2026 в 13:14;