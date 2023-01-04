На Харьковщине обстрелами повреждены вводные и распределительные газопроводы
Очередные повреждения получили газопроводы в Купянской громаде, сообщили в «Харьковгазе».
«Города и села Харьковщины продолжают страдать от вражеских ударов. Так, из-за минометных и артиллерийских обстрелов пострадала критическая инфраструктура Купянской громады. В результате боевых действий были повреждены вводные и распределительные газопроводы. Газовики оперативно выехали на место происшествия и провели необходимые работы по восстановлению газоснабжения потребителям», — сообщила пресс-служба «Харьковгаза» 4 января.
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Также газовики продолжают восстановительные работы на газопроводах, которые пострадали от боевых действий ранее. На данный момент, по данным специалистов, восстановительные работы идут в четырех селах Савинской и Балаклейской громад.
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- • Дата публикации материала: 4 января 2023 в 09:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Очередные повреждения получили газопроводы в Купянской громаде, сообщили в «Харьковгазе»".