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На Харьковщине обстрелами повреждены вводные и распределительные газопроводы

Общество 09:23   04.01.2023
Оксана Горун
На Харьковщине обстрелами повреждены вводные и распределительные газопроводы Фото: Харьковгаз

Очередные повреждения получили газопроводы в Купянской громаде, сообщили в «Харьковгазе».

«Города и села Харьковщины продолжают страдать от вражеских ударов. Так, из-за минометных и артиллерийских обстрелов пострадала критическая инфраструктура Купянской громады. В результате боевых действий были повреждены вводные и распределительные газопроводы. Газовики оперативно выехали на место происшествия и провели необходимые работы по восстановлению газоснабжения потребителям», — сообщила пресс-служба «Харьковгаза» 4 января.

Ремонт газопровода после обстрела
Фото: Харьковгаз

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    • Также газовики продолжают восстановительные работы на газопроводах, которые пострадали от боевых действий ранее. На данный момент, по данным специалистов, восстановительные работы идут в четырех селах Савинской и Балаклейской громад.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 января 2023 в 09:23;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Очередные повреждения получили газопроводы в Купянской громаде, сообщили в «Харьковгазе»".