На Харківщині обстрілами пошкоджені ввідні та розподільчі газопроводи
Фото: “Харківгаз”
Чергові пошкодження отримали газопроводи у Куп’янській громаді, повідомили в “Харківгазі”.
“Міста і села Харківщини продовжують потерпати від ворожих ударів. Так, через мінометні та артилерійські обстріли постраждала критична інфраструктура Куп’янської громади. У результаті бойових дій були пошкоджені ввідні та розподільчі газопроводи. Газовики оперативно виїхали на місце події та провели необхідні роботи для відновлення газопостачання споживачам“, – повідомила пресслужба “Харківгазу” 4 січня.
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Також газовики продовжують відновлювальні роботи на газопроводах, які постраждали від бойових дій раніше. На даний момент, за даними фахівців, відновлювальні роботи йдуть у чотирьох селах Савинської та Балаклійської громад.
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Ви читали новину: «На Харківщині обстрілами пошкоджені ввідні та розподільчі газопроводи»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2023 в 09:23;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чергові пошкодження отримали газопроводи у Куп’янській громаді, повідомили в “Харківгазі”".