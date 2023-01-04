На Харківщині обстрілами пошкоджені ввідні та розподільчі газопроводи

Чергові пошкодження отримали газопроводи у Куп’янській громаді, повідомили в “Харківгазі”.

“Міста і села Харківщини продовжують потерпати від ворожих ударів. Так, через мінометні та артилерійські обстріли постраждала критична інфраструктура Куп’янської громади. У результаті бойових дій були пошкоджені ввідні та розподільчі газопроводи. Газовики оперативно виїхали на місце події та провели необхідні роботи для відновлення газопостачання споживачам“, – повідомила пресслужба “Харківгазу” 4 січня.

Також газовики продовжують відновлювальні роботи на газопроводах, які постраждали від бойових дій раніше. На даний момент, за даними фахівців, відновлювальні роботи йдуть у чотирьох селах Савинської та Балаклійської громад.