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На Харківщині обстрілами пошкоджені ввідні та розподільчі газопроводи

Суспільство 09:23   04.01.2023
Оксана Горун
На Харківщині обстрілами пошкоджені ввідні та розподільчі газопроводи Фото: “Харківгаз”

Чергові пошкодження отримали газопроводи у Куп’янській громаді, повідомили в “Харківгазі”.

Міста і села Харківщини продовжують потерпати від ворожих ударів. Так, через мінометні та артилерійські обстріли постраждала критична інфраструктура Куп’янської громади. У результаті бойових дій були пошкоджені ввідні та розподільчі газопроводи. Газовики оперативно виїхали на місце події та провели необхідні роботи для відновлення газопостачання споживачам“, – повідомила пресслужба “Харківгазу” 4 січня.

Ремонт газопроводу після обстрілу

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    • Також газовики продовжують відновлювальні роботи на газопроводах, які постраждали від бойових дій раніше. На даний момент, за даними фахівців, відновлювальні роботи йдуть у чотирьох селах Савинської та Балаклійської громад.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2023 в 09:23;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чергові пошкодження отримали газопроводи у Куп’янській громаді, повідомили в “Харківгазі”".