Два дня будут отключать газ в одном из районов Харькова: даты и адреса

Общество 14:17   13.03.2026
Виктория Яковенко
Два дня будут отключать газ в одном из районов Харькова: даты и адреса

16 и 17 марта специалисты проведут работы на системах газоснабжения в Слободском районе, сообщили в Харьковском городском филиале «Газсети».

В связи с этим временно не будет услуги по ряду адресов 16 марта:

не будет газа в одном из районов Харькова
Скриншот

17 марта:

не будет газа в одном из районов Харькова
Скриншот

Потребителей просят быть осторожными и перекрыть краны перед газовыми приборами.

«Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», – отметили газовики.

Напомним, ранее в АО «Харьковоблэнерго» предупреждали, что света не будет во вторник, 17 марта, в части Индустриального района. Отключить электричество придется из-за необходимости проведения неотложных ремонтных работ. Их планируют провести с 09:00 до 17:00. Адреса.

Автор: Виктория Яковенко
