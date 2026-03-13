Два дня будут отключать газ в одном из районов Харькова: даты и адреса
16 и 17 марта специалисты проведут работы на системах газоснабжения в Слободском районе, сообщили в Харьковском городском филиале «Газсети».
В связи с этим временно не будет услуги по ряду адресов 16 марта:
17 марта:
Потребителей просят быть осторожными и перекрыть краны перед газовыми приборами.
«Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», – отметили газовики.
Напомним, ранее в АО «Харьковоблэнерго» предупреждали, что света не будет во вторник, 17 марта, в части Индустриального района. Отключить электричество придется из-за необходимости проведения неотложных ремонтных работ. Их планируют провести с 09:00 до 17:00. Адреса.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: газ, новости Харькова, отключат, слободской район;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Два дня будут отключать газ в одном из районов Харькова: даты и адреса», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 13 марта 2026 в 14:17;