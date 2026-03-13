Два дні відключатимуть газ в одному з районів Харкова: дати та адреси

16 та 17 березня фахівці проведуть роботи на системах газопостачання в Слобідському районі, повідомили у Харківській міській філії «Газмережі».

У зв’язку з цим тимчасово не буде послуги за низкою адрес 16 березня:

17 березня:

Споживачів просять бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами.

«Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання», – зазначили газовики.

