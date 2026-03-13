Live

Два дні відключатимуть газ в одному з районів Харкова: дати та адреси

Суспільство 14:17   13.03.2026
Вікторія Яковенко
16 та 17 березня фахівці проведуть роботи на системах газопостачання в Слобідському районі, повідомили у Харківській міській філії «Газмережі».

У зв’язку з цим тимчасово не буде послуги за низкою адрес 16 березня:

не будет газа в одном из районов Харькова
Скриншот

17 березня:

не будет газа в одном из районов Харькова
Скриншот

Споживачів просять бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами.

«Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання», – зазначили газовики.

Нагадаємо, раніше в АТ “Харківобленерго” попереджали, що світла не буде у вівторок, 17 березня, у частині Індустріального району. Відключити електрику доведеться через необхідність проведення невідкладних ремонтних робіт. Їх планують провести з 09:00 до 17:00. Адреси.

Автор: Вікторія Яковенко
