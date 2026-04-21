Два дні у двох районах Харкова не буде газу

Суспільство 09:06   21.04.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Фахівці Харківської міської філії “Газмережі” планують провести роботи на газових мережах у Основ’янському та Київському районах Харкова. Через це мешканці деяких будинків залишаться без блакитного палива. 

21.04.26 Основ’янський район:

  • вул.Ямпільська – Всі будинки
  • вул.Біологічна буд. 1-А,   1-Б,   1,   12,   18,   25
  • вул.Староверещаківська буд. 2-А,   2
  • вул.Олійняківська буд. 4,   6,   6-А,   8
  • вул.Диканівська буд. 11,   11-А,   18,   19,   23,   25,   26,   28,   33
  • вул.Лелюківська буд. 1-А,   7,   9,   10
  • пров.Біологічний буд. 1,   8,   12,   20,   24/1,   24/2,   25

22.04.26 Київський район:

  • вул.Гаркуші Іллі – Всі будинки
  • проїзд.Євпаторійський – Всі будинки
  • бул.Миру буд. 1,   2,   3,   4
  • вул.Академіка Синельникова буд. 1,   3,   5
  • просп.Академіка Курчатова буд. 1,   3,   5,   7,   9,   11,   13,   17,   21,   25,   25-А,   27,   29
  • вул.Морозова буд. 1,   2,   3,   4,   6
  • вул.Академіка Вальтера буд. 2,   5,   7,   9-А,   10,   10-А,   11,   12,   13,   14,   15,   17,   19,   19-А,   21,   21-А

Також фахівці закликали мешканців вищезгаданих будинків перекрити крани перед газовими приладами.

Якщо вам цікава новина: «Два дні у двох районах Харкова не буде газу», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2026 в 09:06;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фахівці Харківської міської філії “Газмережі” планують провести роботи на газових мережах у Основ’янському та Київському районах Харкова.".