Два дні у двох районах Харкова не буде газу

Фахівці Харківської міської філії “Газмережі” планують провести роботи на газових мережах у Основ’янському та Київському районах Харкова. Через це мешканці деяких будинків залишаться без блакитного палива.

21.04.26 Основ’янський район:

вул.Ямпільська – Всі будинки

вул.Біологічна буд. 1-А, 1-Б, 1, 12, 18, 25

вул.Староверещаківська буд. 2-А, 2

вул.Олійняківська буд. 4, 6, 6-А, 8

вул.Диканівська буд. 11, 11-А, 18, 19, 23, 25, 26, 28, 33

вул.Лелюківська буд. 1-А, 7, 9, 10

пров.Біологічний буд. 1, 8, 12, 20, 24/1, 24/2, 25

22.04.26 Київський район:

вул.Гаркуші Іллі – Всі будинки

проїзд.Євпаторійський – Всі будинки

бул.Миру буд. 1, 2, 3, 4

вул.Академіка Синельникова буд. 1, 3, 5

просп.Академіка Курчатова буд. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 21, 25, 25-А, 27, 29

вул.Морозова буд. 1, 2, 3, 4, 6

вул.Академіка Вальтера буд. 2, 5, 7, 9-А, 10, 10-А, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 19-А, 21, 21-А

Також фахівці закликали мешканців вищезгаданих будинків перекрити крани перед газовими приладами.