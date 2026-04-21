Два дні у двох районах Харкова не буде газу
Фахівці Харківської міської філії “Газмережі” планують провести роботи на газових мережах у Основ’янському та Київському районах Харкова. Через це мешканці деяких будинків залишаться без блакитного палива.
21.04.26 Основ’янський район:
- вул.Ямпільська – Всі будинки
- вул.Біологічна буд. 1-А, 1-Б, 1, 12, 18, 25
- вул.Староверещаківська буд. 2-А, 2
- вул.Олійняківська буд. 4, 6, 6-А, 8
- вул.Диканівська буд. 11, 11-А, 18, 19, 23, 25, 26, 28, 33
- вул.Лелюківська буд. 1-А, 7, 9, 10
- пров.Біологічний буд. 1, 8, 12, 20, 24/1, 24/2, 25
22.04.26 Київський район:
- вул.Гаркуші Іллі – Всі будинки
- проїзд.Євпаторійський – Всі будинки
- бул.Миру буд. 1, 2, 3, 4
- вул.Академіка Синельникова буд. 1, 3, 5
- просп.Академіка Курчатова буд. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 21, 25, 25-А, 27, 29
- вул.Морозова буд. 1, 2, 3, 4, 6
- вул.Академіка Вальтера буд. 2, 5, 7, 9-А, 10, 10-А, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 19-А, 21, 21-А
Також фахівці закликали мешканців вищезгаданих будинків перекрити крани перед газовими приладами.
Читайте також: Доба на Харківщині: 12 постраждалих, є руйнування
Новини за темою:
- • Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2026 в 09:06;