У Харкові відновили газопостачання у понад 250 квартирах у пошкоджених домах

Після обстрілу Шевченківського району 27 березня мешканці більш ніж 250 квартир залишилися без газу.

Після проведення ремонту на газових мережах внаслідок ворожого обстрілу та ретельного обстеження внутрішньобудинкових газових систем фахівці Харківської міської філії «Газмережі» відновили газопостачання понад 250 оселям.