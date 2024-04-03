У Харкові відновили газопостачання у понад 250 квартирах у пошкоджених домах
Після обстрілу Шевченківського району 27 березня мешканці більш ніж 250 квартир залишилися без газу.
Після проведення ремонту на газових мережах внаслідок ворожого обстрілу та ретельного обстеження внутрішньобудинкових газових систем фахівці Харківської міської філії «Газмережі» відновили газопостачання понад 250 оселям.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: АО «Харьковгоргаз», газ, газоснабжение, дім, квартира, ремонт, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Квітня 2024 в 17:12;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після обстрілу Шевченківського району 27 березня мешканці більш ніж 250 квартир залишилися без газу.".