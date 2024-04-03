Live
  • Ср 03.04.2024
  • Харків  +16°С
  • USD 39.32
  • EUR 42.28

У Харкові відновили газопостачання у понад 250 квартирах у пошкоджених домах

Суспільство 17:12   03.04.2024
Оксана Якушко
У Харкові відновили газопостачання у понад 250 квартирах у пошкоджених домах

Після обстрілу Шевченківського району 27 березня мешканці більш ніж 250 квартир залишилися без газу.

Після проведення ремонту на газових мережах внаслідок ворожого обстрілу та ретельного обстеження внутрішньобудинкових газових систем фахівці Харківської міської філії «Газмережі» відновили газопостачання понад 250 оселям.

Читайте також: Терехов – про наслідки “прильотів” та ситуацію з електрикою в Харкові

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Перша підземна школа в Харкові готується до відкриття: як вона працюватиме
Перша підземна школа в Харкові готується до відкриття: як вона працюватиме
03.04.2024, 17:23
У Харкові планують будівництво ще трьох підземних шкіл
У Харкові планують будівництво ще трьох підземних шкіл
03.04.2024, 09:51
У Харкові відновили газопостачання у понад 250 квартирах у пошкоджених домах
У Харкові відновили газопостачання у понад 250 квартирах у пошкоджених домах
03.04.2024, 17:12
Який вигляд має після обстрілу Куп’янськ-Вузловий, де постраждав чоловік
Який вигляд має після обстрілу Куп’янськ-Вузловий, де постраждав чоловік
03.04.2024, 17:08
Новий температурний рекорд зафіксували у Харкові
Новий температурний рекорд зафіксували у Харкові
03.04.2024, 16:43
Завтра відновлюють рух приміські потяги на Харківщині
Завтра відновлюють рух приміські потяги на Харківщині
03.04.2024, 16:09

Новини за темою:

11:01
Готуючись до зими, харківські газовики обстежили близько 3000 км газопроводів
11:45
Газовики перевіряють стан газорозподільних систем у П’ятихатках
14:17
У Харкові після обстрілу усунули аварію на газопроводі (фото)

Ви читали новину: «У Харкові відновили газопостачання у понад 250 квартирах у пошкоджених домах»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Квітня 2024 в 17:12;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після обстрілу Шевченківського району 27 березня мешканці більш ніж 250 квартир залишилися без газу.".