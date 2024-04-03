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Восстановлено газоснабжение более 250 квартир в поврежденных домах в Харькове

Общество 17:12   03.04.2024
Оксана Якушко
Восстановлено газоснабжение более 250 квартир в поврежденных домах в Харькове

После обстрела Шевченковского района 27 марта жители более, чем 250 квартир остались без газа.

После ремонта на газовых сетях, поврежденных в результате вражеского обстрела, и тщательного обследования внутридомовых газовых систем, специалисты Харьковского городского филиала «Газсети» возобновили газоснабжение более 250 квартирам.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 3 апреля 2024 в 17:12;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После обстрела Шевченковского района 27 марта жители более, чем 250 квартир остались без газа.".