Восстановлено газоснабжение более 250 квартир в поврежденных домах в Харькове

После обстрела Шевченковского района 27 марта жители более, чем 250 квартир остались без газа.

После ремонта на газовых сетях, поврежденных в результате вражеского обстрела, и тщательного обследования внутридомовых газовых систем, специалисты Харьковского городского филиала «Газсети» возобновили газоснабжение более 250 квартирам.