Восстановлено газоснабжение более 250 квартир в поврежденных домах в Харькове
После обстрела Шевченковского района 27 марта жители более, чем 250 квартир остались без газа.
После ремонта на газовых сетях, поврежденных в результате вражеского обстрела, и тщательного обследования внутридомовых газовых систем, специалисты Харьковского городского филиала «Газсети» возобновили газоснабжение более 250 квартирам.
Читайте также: Терехов – о последствиях “прилетов” и ситуации с электричеством в Харькове
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: АО «Харьковгоргаз», газ, газоснабжение, дім, дом, квартира, ремонт, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Восстановлено газоснабжение более 250 квартир в поврежденных домах в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 3 апреля 2024 в 17:12;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После обстрела Шевченковского района 27 марта жители более, чем 250 квартир остались без газа.".