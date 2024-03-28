Терехов — о последствиях «прилетов» и ситуации с электричеством в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что в результате двух «прилетов» за минувшие сутки в городе повреждены 19 домов, там необходимо подключать электричество, газ и воду.

«Сегодня работаем на двух локациях, где были «прилеты». «Прилет», который был вчера — новым оружием россияне ударили. И «прилеты», которые были ночью. Пострадали жилые дома, пострадал ресторан. Он практически разрушен. Хочу сказать, что за эти два «прилета» было повреждено 19 домов. Наши коммунальные предприятия работали до поздней ночи, начали работать с самого утра. Сейчас тоже работаем. Нам нужно будет возобновить электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение в эти жилые дома», — сказал Терехов.

Он сообщил, что в городе все так же действуют графики отключения электричества после массированного ракетного удара по энергетике страны.

«Я считаю, что враг пытался полностью обесточить наш город. Так оно, кстати, и было. Благодаря нашим энергетикам, нашим коммунальным предприятиям, работавшим круглосуточно, удалось частично возобновить электроснабжение в город, но ситуация очень напряженная, она очень серьезная. И мы имеем отключения по всем районам города Харькова. График, который действительно выдерживается, где-то есть сбои, как вы понимаете, потому что это не зависит от нас. Но примерно по шесть часов есть отключение во всех районах города Харькова», — сообщил подробности мэр.

Он отметил что Харьков получает помощь и от руководства страны, и от международных партнеров в восстановлении.

«Я благодарен всем, кто присоединяется к нам. Это и работники ГСЧС, приехавшие и устраняющие определенную аварийность. Это и волонтеры, и просто харьковчане, помогающие нам. Мы харьковчане, мы вместе и мы вместе победим», — подчеркнул Терехов.