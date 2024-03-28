В Харькове запустили троллейбусные маршруты — Терехов о ситуации в городе
В Харькове удалось восстановить работу нескольких троллейбусных маршрутов, а в метро сократили интервалы движения поездов.
«Сегодня метрополитен работает. Мы сократили интервалы движения в так называемый час пик — до 10 минут интервалы. Кроме этого, нам удалось запустить несколько троллейбусных маршрутов. Это отдаленные районы города Харькова. Сегодня работает городской транспорт. Потому город живет, город работает и нас не запугать», — сказал мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона.
Он также сравнил ситуацию в городе в 2024 году с тем, что происходило в 2022-м.
«Если вы помните 2022 год, то очень много харьковчан покинули Харьков, потому что нужно было уезжать, спасая свои семьи, спасая детей. И тогда в Харькове было около 300-350 тысяч жителей. Но сегодня мы имеем статистику, что в Харькове находится около 1 миллиона 300 тысяч человек. И хочу сказать, что очень много автомобилей», — отметил Терехов.
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Отметим, что сейчас в Харькове применяют как почасовые, так и аварийные графики отключения электричества. Впоследствии, по данным ХОВА хотят сократить интервалы, в течение которых нет света: вместо нынешних шести часов в сутки – до четырех или даже двух. Об этом сказал на брифинге начальник ХОВА Олег Синегубов. Он также сообщил, что будет с отоплением следующей зимой. Для восстановления ТЭЦ-5 нужны годы. Так что будут искать альтернативу. Несколько проектов уже есть. Синегубов заверил, что в регионе сделают все, чтобы следующий отопительный сезон начался в срок и прошел по плану.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: електрика, метро, новости Харькова, терехов, транспорт, троллейбусы;
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- • Дата публикации материала: 28 марта 2024 в 09:55;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове удалось восстановить работу нескольких троллейбусных маршрутов, а в метро сократили интервалы движения поездов".