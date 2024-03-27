Отключать свет в Харькове хотят не на 6 часов, а на 4 или 2 – Синегубов
В Харькове сейчас действуют два типа графиков: стабилизационные и аварийные, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов, передает корреспондент МГ «Объектив».
«Не соблюдают, поскольку, возможно, где-то не выдерживают сети, тогда мы переходим на аварийные графики отключений. Во-вторых, сейчас мы можем подать электроэнергию ночью всем 100% абонентам Харькова, поверьте мне, это уже победа. Дальше будем выходить на то, чтобы графики фактически существовали, чтобы люди знали действительно, по каким часам будет электроэнергия, а где нужно переждать. Пока мы имеем, что свет в сутки выключают на шесть часов. Хотим выйти примерно четыре или два часа — нет», — сказал Синегубов.
Он также отметил, что кроме Харькова графики действуют и в 17 населенных пунктах области – это Харьковский, Богодуховский, Чугуевский районы.
«Отключать условно говоря Лозовую, если она не находится на линии электросети, и это Харькову не повлияет на количество напряжения, которое мы будем иметь, то отключать или переводить на графики нет смысла», – отметил Синегубов.
Напомним, 22 марта утром Харьковщина подверглась самой масштабной атаке на энергоинфраструктуру с начала войны. По городу и области ударили 22 ракетами типа С-300 и Искандер. Разрушения и пожары были на пяти подстанциях. Пострадал работник ТЭЦ-5. В Харькове пропадали электричество и водоснабжение, не выехал на маршруты электротранспорт, а метро работало как укрытие. С 25 до 31 марта действуют графики почасовых отключений электричества. В Харькове должны обесточивать по два-три района, каждую очередь — на шесть часов в сутки. В ряде громад области свет должны отключать на два часа в сутки.
Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов заявил, что восстановление энергетики Харьковщины — это задача не недель и даже не месяцев. Удар российских ракет нанес серьезные разрушения. Основательно пострадала ТЭЦ-5 — ее руководство утверждает, что восстановить объект не удастся даже за год. В связи с тяжелой ситуацией в энергетике в Харькове решили досрочно прекратить отопительный сезон — отключение тепла должно помочь в подаче электричества и горячей воды.
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- • Дата публикации материала: 27 марта 2024 в 16:39;
Корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове сейчас действуют два типа графиков: стабилизационные и аварийные, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов, передает корреспондент МГ «Объектив».".