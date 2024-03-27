Отключать свет в Харькове хотят не на 6 часов, а на 4 или 2 – Синегубов

В Харькове сейчас действуют два типа графиков: стабилизационные и аварийные, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов, передает корреспондент МГ «Объектив».

«Не соблюдают, поскольку, возможно, где-то не выдерживают сети, тогда мы переходим на аварийные графики отключений. Во-вторых, сейчас мы можем подать электроэнергию ночью всем 100% абонентам Харькова, поверьте мне, это уже победа. Дальше будем выходить на то, чтобы графики фактически существовали, чтобы люди знали действительно, по каким часам будет электроэнергия, а где нужно переждать. Пока мы имеем, что свет в сутки выключают на шесть часов. Хотим выйти примерно четыре или два часа — нет», — сказал Синегубов.

Он также отметил, что кроме Харькова графики действуют и в 17 населенных пунктах области – это Харьковский, Богодуховский, Чугуевский районы.

«Отключать условно говоря Лозовую, если она не находится на линии электросети, и это Харькову не повлияет на количество напряжения, которое мы будем иметь, то отключать или переводить на графики нет смысла», – отметил Синегубов.

Напомним, 22 марта утром Харьковщина подверглась самой масштабной атаке на энергоинфраструктуру с начала войны. По городу и области ударили 22 ракетами типа С-300 и Искандер. Разрушения и пожары были на пяти подстанциях. Пострадал работник ТЭЦ-5. В Харькове пропадали электричество и водоснабжение, не выехал на маршруты электротранспорт, а метро работало как укрытие. С 25 до 31 марта действуют графики почасовых отключений электричества. В Харькове должны обесточивать по два-три района, каждую очередь — на шесть часов в сутки. В ряде громад области свет должны отключать на два часа в сутки.