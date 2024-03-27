Відключати світло у Харкові хочуть не на 6 годин, а на 4 або 2 – Синєгубов

У Харкові наразі діють два типи графіків: стабілізаційні та аварійні, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

«Не дотримуються, оскільки, можливо, десь не витримують фактично мережі, тоді ми переходимо на аварійні графіки відключень. По-друге, зараз вже ми можемо подати електроенергію вночі всім 100% абонентам Харкова, повірте мені, це вже перемога. Далі будемо виходити на те, щоб графіки фактично існували, щоб люди знали дійсно, по яких годинам буде електроенергія, а де потрібно перечекати. Наразі ми маємо, що світло на добу вимикають на шість годин. Хочемо вийти десь приблизно чотири або дві години немає», – сказав Синєгубов.

Він також зазначив, що окрім Харкова, графіки діють і в 17 населених пунктах області – це Харківський, Богодухівський, Чугуївський райони.

«Відключати умовно кажучи, Лозову, якщо вона не знаходиться на лінії електромережі, і це Харкову не вплине на кількість напругу, яку ми будемо мати, то відключати або переводити на графіки немає сенсу», – зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, 22 березня вранці Харківщина зазнала наймасштабнішої атаки на енергоінфраструктуру від початку війни. По місту й області вдарили 22 ракетами – типу С-300 та Іскандер. Руйнування та пожежі були на п’яти підстанціях. Постраждав працівник ТЕЦ-5. У Харкові зникали електрика та водопостачання, не виїхав на маршрути електротранспорт, а метро працювало як укриття. З 25 до 31 березня діють графік погодинних відключень електрики. У Харкові мають знеструмлювати по два-три райони, кожну чергу — на шість годин на добу. У низці громад області світло повинні вимикати на дві години на добу.