Харків’яни будуть без світла по шість годин: опубліковано графік відключень
Графік погодинних відключень електроенергії в Харкові та області у період з 25 по 31 березня опублікував начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Для Харкова:
Шевченківський та Київський райони: з 9:00 до 15:00
Слобідський, Основ’янський райони: з 15:00 до 21:00
Салтівський, Немишлянський, Індустріальний райони: з 21:00 до 03:00
Холодногірський, Новобаварський райони: з 03:00 до 9:00.
Для області:
Мереф’янська ТГ, Люботинська ТГ: з 9:00 до 11:00
Зміївська ТГ, Балаклійська ТГ: з 11:00 до 13:00
Чугуївська ТГ, Ізюмська ТГ: з 13:00 до 15:00
Богодухівська ТГ, Дергачівська ТГ: з 15:00 до 17:00.
“Це вимушений тимчасовий крок. Він потрібен для того, щоб якомога більша кількість жителів області мала світло, а підприємства могли працювати. Фахівці продовжують ліквідовувати наслідки прильотів, цілодобово ремонтувати інфраструктуру після обстрілів ворога”, – наголосив Синєгубов.
Нагадаємо, 22 березня вранці Харківщина зазнала наймасштабнішої атаки на енергоінфраструктуру від початку війни. Вибухи лунали в Харкові з 4:30. По місту й області вдарили 21 ракетою – типу С-300 та Іскандер. Руйнування та пожежі були на п’яти підстанціях. Постраждав працівник ТЕЦ-5, повідомляв мер Харкова Ігор Терехов. У Харкові зникали електрика та водопостачання, а електротранспорт не виїхав на маршрути. Метро працювало як укриття. Об’єкти водопостачання заживили від генераторів і почали подавати воду за графіком. У Харкові відкрилися 74 “пункти незламності”. Ввечері в Укренерго повідомили, що певні обмеження електропостачання в місті можуть зберігатися протягом кількох днів. У суботу в Харківобленерго закликали харків’ян, які мають світло, негайно максимально знизити споживання електроенергії. Начальник ХОВА Олег Синєгубов вранці в неділю повідомив, що без світла лишаються до 200 тисяч абонентів і розробляються графіки планових відключень. За даними Терехова, у Харкові практично у всіх будинках відновлене водопостачання, опалення є приблизно у 60% домів, а електрика — у 40%.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: график, електроенергія, отключения света, сінєгубов, світло, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2024 в 17:54;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Графік погодинних відключень електроенергії в Харкові та області у період з 25 по 31 березня опублікував начальник ХОВА Олег Синєгубов".