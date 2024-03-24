Ситуація зі світлом, водою й опаленням у Харкові – оперативні дані Терехова

У Харкові практично в усіх будинках відновлене водопостачання, опалення є приблизно у 60% домів, а електрика – у 40%, повідомив в етері національного телемарафону мер Ігор Терехов.

“Що стосується енергетики, то є відключення, є включення. Тобто сьогодні енергетики стабільно не можуть подати електропостачання на все місто. Але працюють над відновленням, приблизно 40% заживлено домів харків’ян. Вони з електроенергією”, – розповів Терехов.

Прогнозів щодо відновлення електропостачання в усьому місті, за його словами, немає, адже руйнації енергооб’єктів дуже серйозні.

“Зруйновані всі трансформаторні підстанції, зруйнована ТЕЦ. Сьогодні неможливо сказати точну дату. Ніхто не може нам сказати. Але будемо працювати разом з урядом, щоб якнайшвидше відновити електропостачання по всьому місту…. Сьогодні працюють робітники Харківобленерго, Укренерго. Наші комунальні підприємства долучилося для того, щоб відновити енергопостачання”, – зазначив мер.

Електротранспорт у Харкові – метро, тролейбуси та трамваї – все ще не працює, але за схемою блекауту містом курсують додаткові муніципальні автобуси, проїзд в яких безплатний. Також відкриті “пункти незламності” і пункти видачі гарячих обідів.

Нагадаємо, 22 березня вранці Харківщина зазнала наймасштабнішої атаки на енергоінфраструктуру від початку війни. Вибухи лунали в Харкові з 4:30. По місту й області вдарили 21 ракетою – типу С-300 та Іскандер. Руйнування та пожежі були на п’яти підстанціях. Постраждав працівник ТЕЦ-5, повідомляв мер Харкова Ігор Терехов. У Харкові зникали електрика та водопостачання, а електротранспорт не виїхав на маршрути. Метро працювало як укриття. Об’єкти водопостачання заживили від генераторів і почали подавати воду за графіком. У Харкові відкрилися 74 “пункти незламності”. Ввечері в Укренерго повідомили, що певні обмеження електропостачання в місті можуть зберігатися протягом кількох днів.

У суботу в Харківобленерго закликали харків’ян, які мають світло, негайно максимально знизити споживання електроенергії. Начальник ХОВА Олег Синєгубов вранці в неділю повідомив, що без світла лишаються до 200 тисяч абонентів і розробляються графіки планових відключень. У Міненерго поінформували, що для 200 тисяч абонентів запровадили погодинні обмеження, щоб забезпечити доступ усіх споживачів до електрики. У Харківобленерго уточнили, що графіки аварійних відключень світла застосовують відсьогодні, але оприлюднять їх пізніше, коли вони будуть остаточними.