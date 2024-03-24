Ситуация со светом, водой и теплом в Харькове — оперативные данные Терехова

В Харькове практически во всех домах восстановлено водоснабжение, отопление есть примерно в 60% домов, а электричество — в 40%, сообщил в эфире национального телемарафона мэр Игорь Терехов.

«Что касается энергетики, то есть отключения, есть включения. То есть сегодня энергетики стабильно не могут подать электроснабжение на весь город. Но работают над восстановлением, примерно 40% запитано домов харьковчан. Они с электроэнергией», — рассказал Терехов.

Прогнозов по восстановлению электроснабжения во всем городе, по его словам, нет, ведь разрушения энергообъектов очень серьезные.

«Разрушены все трансформаторные подстанции, разрушена ТЭЦ. Сегодня невозможно сказать точную дату. Никто не может нам сказать. Но будем работать вместе с правительством, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение по всему городу…. Сегодня работают сотрудники Харьковоблэнерго, Укрэнерго. Наши коммунальные предприятия присоединилось для того, чтобы восстановить энергоснабжение», — отметил мэр.

Электротранспорт в Харькове — метро, троллейбусы и трамваи — все еще не работает, но по схеме блэкаута по городу продолжают курсировать дополнительные муниципальные автобусы, проезд в которых бесплатный. Также открыты «пункти незламності» и пункты выдачи горячих обедов.

Напомним, 22 марта утром Харьковщина подверглась самой масштабной атаке на энергоинфраструктуру с начала войны. Взрывы раздавались в Харькове с 4:30. По городу и области ударили 21 ракетой типа С-300 и Искандер. Разрушения и пожары были на пяти подстанциях. Пострадал работник ТЭЦ-5, сообщал мэр Харькова Игорь Терехов. В Харькове пропадали электричество и водоснабжение, а электротранспорт не выехал на маршруты. Метро работало как укрытие. Объекты водоснабжения запитали от генераторов и начали подавать воду по графику. В Харькове открылись 74 «пункти незламності». Вечером в Укрэнерго сообщили, что некоторые ограничения электроснабжения в городе могут сохраняться в течение нескольких дней.

В субботу в Харьковоблэнерго призвали харьковчан, у которых есть свет, немедленно максимально снизить потребление электроэнергии. Начальник ХОВА Олег Синегубов утром в воскресенье сообщил, что без света остаются до 200 тысяч абонентов. В Минэнерго проинформировали, что для 200 тысяч абонентов ввели почасовые ограничения, чтобы обеспечить доступ всех потребителей к электричеству. В Харьковоблэнерго уточнили, что графики аварийных отключения света применяют с сегодняшнего дня, но обнародуют их позже, когда они будут окончательными.