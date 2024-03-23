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Харьковчан, которым дали свет, призвали снизить потребление электроэнергии

Общество 21:00   23.03.2024
Виктория Яковенко
Харьковчан, которым дали свет, призвали снизить потребление электроэнергии Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В АО «Харьковоблэнерго» призвали харьковчан, у которых есть свет, немедленно максимально снизить потребление электроэнергии.

«Конечно, вы можете заряжать гаджеты, включать свет или смотреть телевизор. Однако настоятельно просим вас ограничить использование мощных электроприборов! Это крайне важно именно сейчас, когда идет тяжелая работа по возобновлению электроснабжения для всего города», — говорится в сообщении.

В облэнерго призвали сознательно потреблять электрическую энергию. Не допускать перегрузки системы, отложить все дела, связанные с использованием энергоемких приборов!

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 марта 2024 в 21:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В АО «Харьковоблэнерго» призвали харьковчан, у которых есть свет, немедленно максимально снизить потребление электроэнергии.".