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Терехов: в Харькове 35% домов – со светом, около 50% – с теплом

Общество 19:57   23.03.2024
Виктория Яковенко
Терехов: в Харькове 35% домов – со светом, около 50% – с теплом

В Харькове к электроснабжению подключили уже 35% жилых домов. В около 50% домов включили отопление, сообщил в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.

«Будем работать всю ночь, чтобы подключить харьковчан к теплоснабжению. Выключено уличное освещение, не работает электрический транспорт, просто не хватает мощности для энергопитания этих объектов», – отметил мэр.

Напомним, 22 марта утром Харьковщина подверглась самой масштабной атаке на энергоинфраструктуру с начала войны. Взрывы раздавались в Харькове с 4:30. По городу и области ударили 21 ракетой типа С-300 и Искандер. Разрушения и пожары были на пяти подстанциях. Пострадал работник ТЭЦ-5, сообщал мэр Харькова Игорь Терехов. В Харькове пропадали электричество и водоснабжение, а электротранспорт не выехал на маршруты. Метро работало как укрытие. Объекты водоснабжения запитали от генераторов и начали подавать воду по графику. В Харькове открылись 74 «пункта незламності». Вечером в Укрэнерго сообщили, что некоторые ограничения электроснабжения в городе могут сохраняться в течение нескольких дней. По состоянию на 15:00 23 марта без света в Харькове — 260 тысяч абонентов.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 марта 2024 в 19:57;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове к электроснабжению подключили уже 35% жилых домов. В около 50% домов включили отопление, сообщил в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.".