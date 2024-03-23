В Харькове без света еще 260 тысяч абонентов – Минэнерго

В Харькове продолжаются работы по возобновлению электроснабжения после ракетной атаки РФ на город 22 марта.

«В Харькове возобновлено электроснабжение 50 тыс. абонентов, остаются обесточенными 260 тысяч точек учета», – сообщили в Министерстве обороны Украины.

Там также добавили, что за прошедшие сутки в поселке Казачья Лопань в результате боевых действий поврежден подземный газопровод среднего давления. Сейчас газа нет у 431 потребителя.

Напомним, 22 марта утром Харьковщина подверглась самой масштабной атаке на энергоинфраструктуру с начала войны. Взрывы раздавались в Харькове с 4:30. По городу и области ударили 21 ракетой типа С-300 и Искандер. Разрушения и пожары были на пяти подстанциях. Пострадал работник ТЭЦ-5, сообщал мэр Харькова Игорь Терехов. В Харькове пропадали электричество и водоснабжение, а электротранспорт не выехал на маршруты. Метро работало как укрытие. Объекты водоснабжения запитали от генераторов и начали подавать воду по графику. В Харькове открылись 74 «пункта незламності». Вечером в Укрэнерго сообщили, что некоторые ограничения электроснабжения в городе могут сохраняться в течение нескольких дней. По состоянию на утро 23 марта подключили к электроснабжению более 440 тысяч абонентов.