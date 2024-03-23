На Харьковщине запитали 440 тысяч абонентов: сколько еще жителей без света

В течение суток в Харькове и области подключили к электроснабжению более 440 тысяч абонентов, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«В настоящее время отключены до 275 тысяч абонентов города и области. Энергетики продолжают работать 24/7 над ликвидацией последствий обстрелов», – добавил Синегубов.

Напомним, 22 марта утром Харьковщина подверглась самой масштабной атаке на энергоинфраструктуру с начала войны. Взрывы раздавались в Харькове с 4:30. По городу и области ударили 21 ракетой типа С-300 и Искандер. Разрушения и пожары были на пяти подстанциях. Пострадал работник ТЭЦ-5, сообщал мэр Харькова Игорь Терехов. В Харькове пропадали электричество и водоснабжение, а электротранспорт не выехал на маршруты. Метро работало как укрытие. Объекты водоснабжения запитали от генераторов и начали подавать воду по графику. В Харькове открылись 74 «пункта незламності». Вечером в Укрэнерго сообщили, что в Харькове вернули свет 30-40% потребителей, и некоторые ограничения электроснабжения в городе могут сохраняться в течение нескольких дней.