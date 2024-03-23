На Харьковщине запитали 440 тысяч абонентов: сколько еще жителей без света
В течение суток в Харькове и области подключили к электроснабжению более 440 тысяч абонентов, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«В настоящее время отключены до 275 тысяч абонентов города и области. Энергетики продолжают работать 24/7 над ликвидацией последствий обстрелов», – добавил Синегубов.
Напомним, 22 марта утром Харьковщина подверглась самой масштабной атаке на энергоинфраструктуру с начала войны. Взрывы раздавались в Харькове с 4:30. По городу и области ударили 21 ракетой типа С-300 и Искандер. Разрушения и пожары были на пяти подстанциях. Пострадал работник ТЭЦ-5, сообщал мэр Харькова Игорь Терехов. В Харькове пропадали электричество и водоснабжение, а электротранспорт не выехал на маршруты. Метро работало как укрытие. Объекты водоснабжения запитали от генераторов и начали подавать воду по графику. В Харькове открылись 74 «пункта незламності». Вечером в Укрэнерго сообщили, что в Харькове вернули свет 30-40% потребителей, и некоторые ограничения электроснабжения в городе могут сохраняться в течение нескольких дней.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: абоненты, запитали, світло, свет, синегубов, Харьков, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 23 марта 2024 в 08:46;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток в Харькове и области подключили к электроснабжению более 440 тысяч абонентов, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".