Live
  • Сб 23.03.2024
  • Харьков  +5°С
  • USD 38.92
  • EUR 42.47

На Харьковщине запитали 440 тысяч абонентов: сколько еще жителей без света

Общество 08:46   23.03.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине запитали 440 тысяч абонентов: сколько еще жителей без света

В течение суток в Харькове и области подключили к электроснабжению более 440 тысяч абонентов, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«В настоящее время отключены до 275 тысяч абонентов города и области. Энергетики продолжают работать 24/7 над ликвидацией последствий обстрелов», – добавил Синегубов.

Напомним, 22 марта утром Харьковщина подверглась самой масштабной атаке на энергоинфраструктуру с начала войны. Взрывы раздавались в Харькове с 4:30. По городу и области ударили 21 ракетой типа С-300 и Искандер. Разрушения и пожары были на пяти подстанциях. Пострадал работник ТЭЦ-5, сообщал мэр Харькова Игорь Терехов. В Харькове пропадали электричество и водоснабжение, а электротранспорт не выехал на маршруты. Метро работало как укрытие. Объекты водоснабжения запитали от генераторов и начали подавать воду по графику. В Харькове открылись 74 «пункта незламності». Вечером в Укрэнерго сообщили, что в Харькове вернули свет 30-40% потребителей, и некоторые ограничения электроснабжения в городе могут сохраняться в течение нескольких дней.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 23.03: удар БпЛА, за сутки запитали 440 тыс абонентов
Главные новости Харькова 23.03: удар БпЛА, за сутки запитали 440 тыс абонентов
23.03.2024, 09:19
Атака дронов: по данным Терехова, взрывы были в Основянском районе Харькова
Атака дронов: по данным Терехова, взрывы были в Основянском районе Харькова
23.03.2024, 00:47
На Харьковщине запитали 440 тысяч абонентов: сколько еще жителей без света
На Харьковщине запитали 440 тысяч абонентов: сколько еще жителей без света
23.03.2024, 08:46
«ТЭЦ практически разрушена» – Терехов о ситуации в Харькове
«ТЭЦ практически разрушена» – Терехов о ситуации в Харькове
22.03.2024, 17:03
Атака БпЛА: в Харькове спасатель и коп попали под обстрел (фото)
Атака БпЛА: в Харькове спасатель и коп попали под обстрел (фото)
23.03.2024, 08:06
Укрэнерго: 30-40% харьковчан уже со светом, почему сложно запитать город
Укрэнерго: 30-40% харьковчан уже со светом, почему сложно запитать город
22.03.2024, 20:44

Новости по теме:

16:39
Удары «шахедов» по Харькову: более тысячи обесточенных абонентов – со светом
11:10
Минэнерго: в Харькове обесточены два дома, 20 жителей Купянщины – без газа
13:19
В Чугуеве запитали абонентов, оставшихся без света после удара РФ (фото)
13:58
В еще одно село на Харьковщине частично вернули свет
14:58
«Есть раненые бригады»: на Харьковщине 1,5 тыс. абонентов пока не получат свет

Вы читали новость: «На Харьковщине запитали 440 тысяч абонентов: сколько еще жителей без света»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 23 марта 2024 в 08:46;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток в Харькове и области подключили к электроснабжению более 440 тысяч абонентов, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".