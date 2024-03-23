На Харківщині заживили 440 тисяч абонентів: скільки жителів ще без світла

Протягом доби у Харкові та області підключили до електропостачання понад 440 тисяч абонентів, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Наразі відключено до 275 тисяч абонентів міста і області. Енергетики продовжують працювати 24/7 над ліквідацією наслідків обстрілів», – додав Синєгубов.

Нагадаємо, 22 березня вранці Харківщина зазнала наймасштабнішої атаки на енергоінфраструктуру від початку війни. Вибухи лунали в Харкові з 4:30. По місту й області вдарили 21 ракетою – типу С-300 та Іскандер. Руйнування та пожежі були на п’яти підстанціях. Постраждав працівник ТЕЦ-5, повідомляв мер Харкова Ігор Терехов. У Харкові зникали електрика та водопостачання, а електротранспорт не виїхав на маршрути. Метро працювало як укриття. Об’єкти водопостачання заживили від генераторів і почали подавати воду за графіком. У Харкові відкрилися 74 “пункти незламності”. Ввечері в Укренерго повідомили, що в Харкові повернули світло 30-40% споживачів, і певні обмеження електропостачання в місті можуть зберігатися протягом кількох днів.