Live
  • Сб 23.03.2024
  • Харків  +5°С
  • USD 38.92
  • EUR 42.47

На Харківщині заживили 440 тисяч абонентів: скільки жителів ще без світла

Суспільство 08:46   23.03.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині заживили 440 тисяч абонентів: скільки жителів ще без світла

Протягом доби у Харкові та області підключили до електропостачання понад 440 тисяч абонентів, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Наразі відключено до 275 тисяч абонентів міста і області. Енергетики продовжують працювати 24/7 над ліквідацією наслідків обстрілів», – додав Синєгубов.

Нагадаємо, 22 березня вранці Харківщина зазнала наймасштабнішої атаки на енергоінфраструктуру від початку війни. Вибухи лунали в Харкові з 4:30. По місту й області вдарили 21 ракетою  – типу С-300 та Іскандер. Руйнування та пожежі були на п’яти підстанціях. Постраждав працівник ТЕЦ-5, повідомляв мер Харкова Ігор Терехов. У Харкові зникали електрика та водопостачання, а електротранспорт не виїхав на маршрути. Метро працювало як укриття. Об’єкти водопостачання заживили від генераторів і почали подавати воду за графіком. У Харкові відкрилися 74 “пункти незламності”. Ввечері в Укренерго повідомили, що в Харкові повернули світло 30-40% споживачів, і певні обмеження електропостачання в місті можуть зберігатися протягом кількох днів.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини Харкова 23.03: удар БпЛА, за добу заживили 440 тис. абонентів
Головні новини Харкова 23.03: удар БпЛА, за добу заживили 440 тис. абонентів
23.03.2024, 09:19
Метро в Харкові працює тільки як укриття, на маршрути вийшли автобуси
Метро в Харкові працює тільки як укриття, на маршрути вийшли автобуси
22.03.2024, 07:12
У Харкові лунають вибухи: Терехов повідомив, що місто під ударом
У Харкові лунають вибухи: Терехов повідомив, що місто під ударом
22.03.2024, 04:40
ТЕЦ практично зруйнована – Терехов про ситуацію в Харкові
ТЕЦ практично зруйнована – Терехов про ситуацію в Харкові
22.03.2024, 17:03
19-річний чоловік постраждав внаслідок удару «шахеда» по Харкову
19-річний чоловік постраждав внаслідок удару «шахеда» по Харкову
23.03.2024, 09:14
На Харківщині заживили 440 тисяч абонентів: скільки жителів ще без світла
На Харківщині заживили 440 тисяч абонентів: скільки жителів ще без світла
23.03.2024, 08:46

Новини за темою:

16:39
Удари «шахедів» по Харкову: понад тисяча знеструмлених абонентів – зі світлом
11:10
Міненерго: у Харкові знеструмлені два доми, 20 жителів Куп’янщини – без газу
13:19
У Чугуєві заживили абонентів, які залишилися без світла після удару РФ (фото)
13:58
У ще одне село на Харківщині частково повернули світло
14:58
«Є поранені бригади»: на Харківщині 1,5 тис абонентів поки не отримають світло

Ви читали новину: «На Харківщині заживили 440 тисяч абонентів: скільки жителів ще без світла»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2024 в 08:46;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби у Харкові та області підключили до електропостачання понад 440 тисяч абонентів, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".