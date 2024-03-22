Обмеження електропостачання в Харкові можливі кілька днів – Укренерго

Певні обмеження електропостачання у Харкові можуть зберігатися протягом вихідних та ще, можливо, кількох днів.

Про це голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький розповів у етері телемарафону.

“Ми плануємо протягом ночі й завтрашнього дня додати до електроживлення Харкова ще приблизно 40-50% від тих спроможностей, які ми маємо на цей момент. І далі протягом декількох днів ми плануємо відновити нормальну схему постачання енергії до міста. Зауважу, що в Харківській області особливих проблем з енергопостачанням немає. Ворог цілив саме по енергетичних об’єктах, які живлять місто“, – пояснив Кудрицький.

Нагадаємо, починаючи з 4:30 в Харкові прогриміла серія вибухів. У місті зникло світло та вода, не працював електротранспорт. Метро діяло як укриття, пасажирів перевозили автобусами. Про удари по енергетичній інфраструктурі заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, ворог запустив 21 ракету. У Харкові водопостачання та подачу тепла перевели на генератори, повідомив мер Ігор Терехов. Воду в Харкові подають за графіком. За словами Терехова, “пункти незламності” та пункти видачі гарячого харчування працюватимуть цілодобово й у вихідні. Як повідомив мер, від початку повномасштабної війни енергосистема Харкова та області таких руйнувань не знала. У суботу у Харкові знову планують вивести на маршрути додаткові автобуси, які курсуватимуть за схемою блекауту.