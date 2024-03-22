У суботу транспорт знову працюватиме за схемою блекауту – інформація Терехова

У суботу, 23 березня, у зв’язку зі знеструмленням електротранспорту у Харкові – метро, ​​тролейбусів та трамваїв – на маршрути знову планують вивести автобуси, які курсуватимуть за схемою блекауту.

Про це мер Ігор Терехов розповів в етері телемарафону, коментуючи оперативну ситуацію у Харкові станом на 18:30. За його даними, містяни досі без електропостачання.

“Було знеструмлене все місто, і поки що немає подачі електропостачання… Відновлювальні роботи триватимуть цілодобово. Будуть працювати комунальні підприємства й енергетичні служби для того, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. Але на цю годину електропостачання в Харкові немає”, — констатував міський голова.

Він нагадав, що раніше були заживлені об’єкти водопостачання, але вода подається зі зниженим тиском і за графіком. Над відновленням теплопостачання працюють. Опалення, як і раніше, мають 40 тисяч абонентів, які підключені до автономної котельні. У міських лікарнях буде і світло, і тепло, бо в них встановлені генератори.

Терехов також розповів, що “пунктами незламності” з 5-ї ранку скористалися понад 11 тисяч харків’ян, вони працюватимуть цілодобово.

“Є певні труднощі щодо мобільного зв’язку та мобільного інтернету. Деякі вежі мають генератори, деякі не мають. Тому є певні провали в мобільному зв’язку і в інтернеті в певних частинах Харкова”, – додав Терехов.

Нагадаємо, починаючи з 4:30 в Харкові прогриміла серія вибухів. У місті зникло світло, зникає вода, не працює електротранспорт. Метро діє як укриття, пасажирів перевозять автобуси. Про удари по енергетичній інфраструктурі заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, ворог запустив 21 ракету. У Харківобленерго повідомили, що енергетики працюють. У поліції закликали містян звертатися за зв’язком та підзарядкою до райвідділів. На дороги Харкова вийшли патрульні – вони регулюють рух, доки не працюють світлофори. Електрика є на центральному залізничному вокзалі Харкова. Там працює “фортеця незламності”, потяги приведуть до руху тепловози. Пожежі у Харкові та області гасили понад 50 одиниць техніки. У Харкові водопостачання та подачу тепла перевели на генератори, повідомив мер Ігор Терехов. Воду в Харкові подають за графіком. За словами Терехова, “пункти незламності” та пункти видачі гарячого харчування працюватимуть цілодобово й у вихідні. Як повідомив мер, від початку повномасштабної війни енергосистема Харкова та області таких руйнувань не знала.