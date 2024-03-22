Як працює громадський транспорт у Харкові під час блекауту: схема
Наразі у Харкові громадський транспорт працює за схемою блекауту, її оприлюднила Харківська міськрада.
З картою тимчасових автобусних маршрутів можна ознайомитися за посиланням.
Нагадаємо, починаючи з 4:30 ранку в Харкові прогриміла серія вибухів – понад 15. У місті зникло світло, зникає вода, не працює електротранспорт. Метро працює як укриття, пасажирів перевозять автобуси. Про удари по енергетичній інфраструктурі заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов. У “Харківобленерго” повідомили, що енергетики на місцях і вже працюють. У поліції закликали городян звертатися за зв’язком та підзарядкою до райвідділів. На дороги Харкова вийшли патрульні – вони регулюють рух, доки не працюють світлофори. Електрика є на центральному залізничному вокзалі Харкова. Там працює “Фортеця незламності”, потяги приведуть до руху тепловози. Пожежі у Харкові та області гасять понад 50 одиниць техніки. У Харкові водопостачання та подачу тепла перевели на генератори, повідомив мер Ігор Терехов. Воду в Харкові подають за графіком. За попередньою інформацією облпрокуратури, у Харків та область “прилетіло” щонайменше 18 ракет типу С-300 та “Іскандер”.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: карта, міськрада, схема, транспорт, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2024 в 11:41;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі у Харкові громадський транспорт працює за схемою блекауту, її оприлюднила Харківська міськрада.".