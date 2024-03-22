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Как работает общественный транспорт в Харькове во время блэкаута: схема

Общество 11:41   22.03.2024
Виктория Яковенко
Как работает общественный транспорт в Харькове во время блэкаута: схема

Сейчас в Харькове общественный транспорт работает по схеме блэкаута, ее опубликовал Харьковский горсовет.

С картой временных автобусных маршрутов можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, начиная с 4:30 утра в Харькове прогремела серия взрывов — более 15. В городе исчез свет, пропадает вода, не работает электротранспорт. Метро работает как укрытие, пассажиров перевозят автобусы. Об ударах по энергетической инфраструктуре заявил начальник ХОВА Олег Синегубов. В «Харьковоблэнерго» сообщили, что энергетики на местах и уже работают. В полиции призвали горожан обращаться за связью и подзарядкой в райотделы. На дороги Харькова вышли патрульные — они регулируют движение, пока не работают светофоры. Электричество есть на центральном железнодорожном вокзале Харькова. Там работает «Фортеця незламності», поезда приведут в движения тепловозы. Пожары в Харькове и области тушат более 50 единиц техники. В Харькове водоснабжение и подачу тепла перевели на генераторы, сообщил мэр Игорь Терехов. Воду в Харькове подают по графику. По предварительной информации облпрокуратуры, по Харькову и области «прилетело» по меньшей мере 18 ракет типа С-300 и «Искандер».

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 22 марта 2024 в 11:41;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас в Харькове общественный транспорт работает по схеме блэкаута, ее опубликовал Харьковский горсовет.".