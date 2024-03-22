Укренерго: 30-40% харків’ян уже зі світлом, чому складно заживити місто

У Харкові поновили електропостачання 30-40% споживачів. Також заживлена критична інфраструктура: об’єкти водопостачання та водовідведення, повідомив в етері телемарафону голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький.

“Що стосується жителів Харкова, то в них проблема більше в тому, що доставити електрику в цей регіон наразі важко. Через пошкодження як об’єктів Укренерго, через які це транспортування відбувається, так і, власне, генерації міста Харкова. Для того, щоб у харків’ян в усіх з’явилося світло, будемо працювати ми, Укренерго, обленерго і дуже багато інших наших колег”, – сказав Кудрицький.

Він зазначив, що якщо українці найближчими днями заощаджуватимуть електроенергію, це мінімізує ризики будь-яких відключень.

“Ворог пошкодив багато електростанцій. І щоб не було дефіциту електроенергії в цих умовах, нам всім найближчий тиждень треба заощаджувати електроенергію. Це допоможе енергосистемі в цілому“, – констатував Кудрицький.

Нагадаємо, починаючи з 4:30 в Харкові прогриміла серія вибухів. У місті зникло світло, зникає вода, не працює електротранспорт. Метро діє як укриття, пасажирів перевозять автобуси. Про удари по енергетичній інфраструктурі заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, ворог запустив 21 ракету. У Харкові водопостачання та подачу тепла перевели на генератори, повідомив мер Ігор Терехов. Воду в Харкові подають за графіком. За словами Терехова, “пункти незламності” та пункти видачі гарячого харчування працюватимуть цілодобово й у вихідні. Як повідомив мер, від початку повномасштабної війни енергосистема Харкова та області таких руйнувань не знала. У суботу у Харкові знову планують вивести на маршрути додаткові автобуси, які курсуватимуть за схемою блекауту.