У Харкові заточені на те, щоб втримати критичну інфраструктуру – Кудрицький

Чому Харків, попри щоденні удари РФ, краще підготувався до зими, пояснив ексначальник “Укренерго” Володимир Кудрицький в інтерв’ю “Українській правді”.

<br />

По-перше, у Харкові тривалий час не було вимкнень світла, і пояснення цього феномена було в адміністративному рішенні підтримати місцевий бізнес, пояснив Володимир Кудрицький.

«Просто там був інший режим. Це прифронтове місто. У них певні були такі додаткові інструменти підтримки цього міста. Тому треба чітко відділяти, де є різні режими роботи, умовно кажучи, а де є підготовка. Але у Харкові вона краща. Якщо ми подивимося, скільки в Харкові розподіленої генерації розгорнуто, і скільки в Києві, то у відношенні потужності цієї генерації до споживання у Харкові вище однозначно. В абсолютних цифрах можливо і вище», – відмітив ексочільник «Укренерго».

І основний фактор кращої підготовки, як не дивно, у постійній загрозі з боку РФ.

«У Харкові всі ці роки постійно були якісь прильоти, атаки. Місто живе дуже близько до лінії зіткнення. І в Харкові мер і його команда, я з ними теж спілкувався багато, вони завжди були заточені на те, щоб втримати свою критичну інфраструктуру, притягнути якісь додаткові генератори, когенерацію увімкнути. У них дійсно це було перше питання порядку денного. Для них найстрашніша історія, коли відключається метро, електротранспорт, водоканал. У Києві певний час було тихо, відповідно, мені здається, Київ більш розслаблено до цих задач ставився. І якщо ви подивитесь на темп життя в Харкові, навіть побутового, і в Києві, він різний. Київ все-таки до цих всіх подій, коли нам розбили теплопостачання, ще декілька місяців тому був досить тиловим містом. А Харків, з того, що я бачив, уже багато років ним не є. Тому Харків робив ставку більше на когенерацію, а Київ більше на розв’язки транспортні і так далі», – пояснив Кудрицький.

Але не лише Київ і столична влада не розгорнула достатньої кількості когенерацій. Більш відповідально, до цього поставилися хіба що прифронтові міста Миколаїв, Харків, Запоріжжя, де розуміють ціну електропостачання. А вглиб країни – переважно ні.