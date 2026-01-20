В Харькове заточены сохранить критическую инфраструктуру – Кудрицкий

Почему Харьков, несмотря на ежедневные удары РФ, лучше подготовился к зиме, пояснил экс-начальник «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в интервью «Украинской правде».

Во-первых, в Харькове долго не было отключений света, и объяснение этого феномена — в административном решении поддержать местный бизнес, пояснил Владимир Кудрицкий.

«Просто там был другой режим. Это прифронтовый город. У них были такие дополнительные инструменты поддержки этого города. Поэтому нужно четко отделять, где есть разные режимы работы, а где подготовка. Но в Харькове она лучше. Если мы посмотрим, сколько в Харькове распределенной генерации развернуто, и сколько в Киеве, то в отношении мощности этого поколения к потреблению в Харькове выше однозначно. В абсолютных цифрах возможно и выше», – отметил экс-начальник «Укрэнерго».

И основной фактор лучшей подготовки, как ни странно, в постоянной угрозе со стороны РФ.

«В Харькове все эти годы постоянно были какие-то прилеты, атаки. Город живет очень близко к линии столкновения. И в Харькове мэр и его команда, я с ними тоже общался много, всегда были заточены на удержание своей критической инфраструктуры, привлечь какие-то дополнительные генераторы, когенерацию подключить. У них действительно это был первый вопрос повестки дня. Для них самая страшная история, когда отключается метро, ​​электротранспорт, водоканал. В Киеве некоторое время было тихо, соответственно мне кажется Киев более расслабленно к этим задачам относился. И если вы посмотрите на темп жизни в Харькове, даже бытовой, и в Киеве, он разный. Киев все-таки до всех этих событий, когда нам разбили теплоснабжение, еще несколько месяцев тому назад был довольно тыловым городом. А Харьков уже много лет им не является. Поэтому Харьков делал ставку больше на когенерацию, а Киев больше на транспортные развязки и так далее», — пояснил Кудрицкий.

Но не только Киев и столичные власти не развернули достаточное количество когенераций. Более ответственно, к этому отнеслись разве что прифронтовые города Николаева, Харькова, Запорожья, где понимают цену электроснабжения. А вглубь страны – в основном нет.