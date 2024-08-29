Харьковщина получит до 150 МВт дополнительной электроэнергии — облэнерго

Энергетики подготовили техусловия для присоединения к электросетям 21 объекта генерации — газотурбинных и газопоршневых установок. Главными потребителями электроэнергии станут коммунальщики Харькова.

Общая мощность, которую будут вырабатывать эти установки, — 140 — 150 МВт. Для сравнения: в июне 2024 года премьер-министр Денис Шмыгаль информировал, что в результате массированных ударов РФ по энергетике Украина потеряла 50% генерации электроэнергии — 9,2 ГВт.

Установки, которые готовы подключить в Харькове, в основном будут работать на коммунальные предприятия.

«Среди заявителей на присоединение объектов распределенной генерации в основном КП «Харьковские тепловые сети» и КП «Харьковводоканал». После их монтажа генерационные установки обеспечат во время возможных отключений света бесперебойное функционирование отопления и водоснабжения», — пояснила пресс-служба АО «Харьковоблэнерго».

И.о. гендиректора облэнергко Вячеслав Кравцов уточнил, что подключать объекты готовы по упрощенной процедуре — сократят сроки выдачи и согласования техусловий и уменьшат количество документов для подключения к электросетям.

«В Харьковоблэнерго рассчитывают, что заявленные генерационные мощности будут установлены и подключены в ближайшие месяцы», — отметили энергетики.

Они напомнили, что, по данным мэрии, до конца года в Харькове необходимо смонтировать 141 подобную установку, чтобы нормально пройти отопительный сезон.

Напомним, параллельно в Харькове устанавливают модульные котельные, чтобы децентрализовать систему отопления. Очередную партию котельных на днях приняли в коммунальную собственность города от ГСЧС.