Харьковщина получит до 150 МВт дополнительной электроэнергии — облэнерго
Энергетики подготовили техусловия для присоединения к электросетям 21 объекта генерации — газотурбинных и газопоршневых установок. Главными потребителями электроэнергии станут коммунальщики Харькова.
Общая мощность, которую будут вырабатывать эти установки, — 140 — 150 МВт. Для сравнения: в июне 2024 года премьер-министр Денис Шмыгаль информировал, что в результате массированных ударов РФ по энергетике Украина потеряла 50% генерации электроэнергии — 9,2 ГВт.
Установки, которые готовы подключить в Харькове, в основном будут работать на коммунальные предприятия.
«Среди заявителей на присоединение объектов распределенной генерации в основном КП «Харьковские тепловые сети» и КП «Харьковводоканал». После их монтажа генерационные установки обеспечат во время возможных отключений света бесперебойное функционирование отопления и водоснабжения», — пояснила пресс-служба АО «Харьковоблэнерго».
И.о. гендиректора облэнергко Вячеслав Кравцов уточнил, что подключать объекты готовы по упрощенной процедуре — сократят сроки выдачи и согласования техусловий и уменьшат количество документов для подключения к электросетям.
«В Харьковоблэнерго рассчитывают, что заявленные генерационные мощности будут установлены и подключены в ближайшие месяцы», — отметили энергетики.
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Они напомнили, что, по данным мэрии, до конца года в Харькове необходимо смонтировать 141 подобную установку, чтобы нормально пройти отопительный сезон.
Напомним, параллельно в Харькове устанавливают модульные котельные, чтобы децентрализовать систему отопления. Очередную партию котельных на днях приняли в коммунальную собственность города от ГСЧС.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", електрика, когенерационные установки, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 29 августа 2024 в 10:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики подготовили техусловия для присоединения к электросетям 21 объекта генерации — газотурбинных и газопоршневых установок. Главными потребителями электроэнергии станут коммунальщики Харькова".