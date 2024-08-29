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Харківщина отримає до 150 МВт додаткової електроенергії – обленерго

Суспільство 10:16   29.08.2024
Оксана Горун
Харківщина отримає до 150 МВт додаткової електроенергії – обленерго

Енергетики підготували техумови для під’єднання до електромереж 21 об’єкта генерації – газотурбінних та газопоршневих установок. Головними споживачами електроенергії стануть комунальники Харкова.

Загальна потужність, яку вироблятимуть ці установки – 140 – 150 МВт. Для порівняння: у червні 2024 року прем’єр-міністр Денис Шмигаль поінформував, що внаслідок масованих ударів РФ по енергетиці Україна втратила 50% генерації електроенергії – 9,2 ГВт.

Установки, які готові під’єднати в Харкові, здебільшого працюватимуть на комунальні підприємства.

“Серед заявників на приєднання об’єктів розподіленої генерації в основному КП “Харківські теплові мережі” та КП “Харківводоканал”. Після їх встановлення, генераційні установки забезпечать під час можливих відключень світла безперебійне функціонування опалення та водопостачання”, – пояснила пресслужба АТ “Харківобленерго”.

В.о. гендиректора обленерго В’ячеслав Кравцов уточнив, що підключати об’єкти готові за спрощеною процедурою – скоротять терміни видачі та узгодження техумов і зменшать кількість документів для підключення до електромереж.

“У “Харківобленерго” розраховують, що заявлені генераційні потужності будуть встановлені та підключені протягом найближчих місяців”, – зазначили енергетики.

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Вони нагадали, що, за даними мерії, до кінця року в Харкові необхідно змонтувати 141 подібну установку, щоби нормально пройти опалювальний сезон.

Нагадаємо, паралельно в Харкові встановлюють модульні котельні для децентралізації системи опалення. Чергову партію котелень днями прийняли в комунальну власність міста від ДСНС.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2024 в 10:16;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики підготували техумови для під’єднання до електромереж 21 об’єкта генерації – газотурбінних та газопоршневих установок. Головними споживачами електроенергії стануть комунальники Харкова".