Терехов: чи позначиться енергодецентралізація в Харкові на тарифах на тепло

Система альтернативного виробництва енергії, яку створюють у Харкові, — не тимчасове рішення, вона залишиться “назавжди”, сказав мер Ігор Терехов в інтерв’ю «Українському радіо. Харків».

Він нагадав, що місту для проходження опалювального сезону потрібен 141 об’єкт, зокрема когенераційні установки та блочно-модульні котельні. На початку серпня Терехов повідомляв, що були змонтовані 53 такі об’єкти.

“Так, звісно, ми працюємо над цим. Я не можу розкривати всі таємниці, а вони є насправді. Бо я дуже не хочу, щоб ми все змонтували й потім у першу ж ніч залишилася без деякого обладнання. Це дуже серйозно. На жаль, дуже дорого коштує це обладнання. Виробляється, на жаль, не в Україні”, – сказав мер.

Терехов повідомив: 141 установку планують встановити не до початку опалювального сезону, а до кінця цього року. При цьому мер наголосив: це не означає, що тепло в будинки подадуть пізніше.

“Це не означає нічого. Це наш план, яким ми рухаємось, нам потрібно step by step все це зробити. Я чому сказав, що до кінця року, бо ми розуміємо, як почати опалювальний сезон, як перехопити це”, – пояснив мер.

На питання, чи децентралізована система є більш економічною та перспективною, Терехов відповів: “Більш небезпечно, сьогодні потрібно так казати, більш небезпечно мати великі ТЕЦ, які руйнується миттєво… Економічно доцільніше, звісно, маленьке… Ця система, яку ми будуємо, вона назавжди. Усіх таємниць теж не буду розкривати, але якщо ми все зробимо, а я впевнений, що ми все зробимо, ми будемо в так званому “острові” знаходитись і не будемо залежати від багатьох факторів у майбутньому. Крім цього, нам це дасть можливості регулювання певних тарифів”.

Терехов запевнив, що створення децентралізованої системи не вплине на суми за опалення у платіжках.

“Те, за що відповідає Харків, а це водопостачання, де встановлюється тариф за погодженням з НКРЕКП, опалення, проїзд у нас безкоштовний у громадському транспорті, це теж прерогатива місцевої влади. Звісно, ми не відповідаємо за тарифи на електропостачання та газопостачання, бо це держава. Але що стосується тарифів, за які ми відповідаємо, ви бачите, що у нас і квартирна платня одна з найнижчих, якщо не найнижча в Україні”, — сказав міський голова.

Нагадаємо, мер Ігор Терехов інформував, що в умовах постійних атак ворога на енергоінфраструктуру був визначений алгоритм дій щодо підготовки до наступного опалювального сезону. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що для покращення ситуації з енергозабезпеченням Харкову передадуть мобільні ТЕЦ, генератори та когенераційні установки (обладнання, що комплексно виробляє електрику й тепло). Одне з основних завдань – децентралізація енергосистеми.

20 квітня у Харкові делегації дипломатів з Естонії, Данії, Швеції, Франції та представникам ООН презентували план щодо відновлення теплової інфраструктури та забезпечення стабільного електропостачання міста. До партнерів звернулися по допомогу, щоб їхні країни за можливості передали енергетичне обладнання.

Терехов 11 червня у Берліні взяв участь у конференції з відновлення України. Низка заходів та зустрічей була присвячена підготовці Харкова до опалювального сезону. Світовий банк зокрема виділив грант у розмірі 47 мільйонів євро, а Європейський банк реконструкції та розвитку – кредит у 25 мільйонів євро. Чотири когенераційні установки, що виробляють електроенергію та тепло, пообіцяла надати місту Німеччина та ще дві – Чехія.

У червні уряд виділив Харківщині для підготовки до опалювального сезону додаткові 2,5 мільярда гривень, з них 2 мільярди – Харкову. Додаткові 1,9 мільярда гривень Шмигаль пообіцяв Харкову у липні.

17 липня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що загальна потреба Харкова – 95 когенераційних установок : 85 – необхідні для теплових мереж, ще 10 – для “Харківводоканалу”. 21 когенераційну установку від міжнародних організацій уже встановили на об’єктах КП «Харківські теплові мережі».