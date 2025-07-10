Стратегію розумного міста створюють для Харкова: хто цим займається і навіщо
Експерти компанії «Deloitte» з травня працюють над створенням для Харкова першої в Україні Стратегії розумного міста, адаптуючи провідні світові практики до потреб міста.
У межах Конференції з відновлення України в Римі мер Харкова Ігор Терехов 10 липня зустрівся з Томашем Охримовичем – керівником програми «Майбутнє України» компанії «Deloitte» у Центральній Європі, пише пресслужба міськради.
«Для нас надзвичайно важливо, особливо під час війни, розробити концепцію «смарт-сіті». Це не лише про цифрові сервіси, а й про безпеку, розвиток інновацій, сучасних технологій і комфортне життя харків’ян. Ми крок за кроком рухаємося до цієї мети», – зазначив Терехов.
Під час зустрічі сторони обговорили потенційні інфраструктурні проєкти, які можуть бути реалізовані за підтримки міжнародних партнерів. Зокрема, йшлося про підвищення енергетичної незалежності Харкова, модернізацію систем водопостачання та водовідведення, а також відновлення транспортної інфраструктури з впровадженням цифрових сервісів та штучного інтелекту.
Терехов також представив концепцію створення «енергетичного острова» – автономної системи енергозабезпечення міста.
«Це наше питання безпеки. Ми хочемо мати власне виробництво електроенергії, щоб впливати на тарифну політику і не залежати від транзиту чи зовнішніх ризиків. Особливо це важливо для систем тепло- та водопостачання», — наголосив мер.
Томаш Охримович підтвердив готовність компанії до подальшої співпраці та участі у розробці інноваційних рішень для розвитку та відновлення міської інфраструктури Харкова.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2025 в 19:34;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Експерти компанії «Deloitte» з травня працюють над створенням для Харкова першої в Україні Стратегії розумного міста, адаптуючи провідні світові практики до потреб міста.".