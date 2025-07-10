Live
  • Чт 10.07.2025
  • Харків  +32°С
  • USD 41.77
  • EUR 48.84

Стратегію розумного міста створюють для Харкова: хто цим займається і навіщо

Політика 19:34   10.07.2025
Олена Нагорна
Стратегію розумного міста створюють для Харкова: хто цим займається і навіщо Фото: Харківська міськрада

Експерти компанії «Deloitte» з травня працюють над створенням для Харкова першої в Україні Стратегії розумного міста, адаптуючи провідні світові практики до потреб міста.

У межах Конференції з відновлення України в Римі мер Харкова Ігор Терехов 10 липня зустрівся з Томашем Охримовичем – керівником програми «Майбутнє України» компанії «Deloitte» у Центральній Європі, пише пресслужба міськради.

«Для нас надзвичайно важливо, особливо під час війни, розробити концепцію «смарт-сіті». Це не лише про цифрові сервіси, а й про безпеку, розвиток інновацій, сучасних технологій і комфортне життя харків’ян. Ми крок за кроком рухаємося до цієї мети», – зазначив Терехов.

Під час зустрічі сторони обговорили потенційні інфраструктурні проєкти, які можуть бути реалізовані за підтримки міжнародних партнерів. Зокрема, йшлося про підвищення енергетичної незалежності Харкова, модернізацію систем водопостачання та водовідведення, а також відновлення транспортної інфраструктури з впровадженням цифрових сервісів та штучного інтелекту.

Терехов також представив концепцію створення «енергетичного острова» – автономної системи енергозабезпечення міста.

«Це наше питання безпеки. Ми хочемо мати власне виробництво електроенергії, щоб впливати на тарифну політику і не залежати від транзиту чи зовнішніх ризиків. Особливо це важливо для систем тепло- та водопостачання», — наголосив мер.

Томаш Охримович підтвердив готовність компанії до подальшої співпраці та участі у розробці інноваційних рішень для розвитку та відновлення міської інфраструктури Харкова.

Читайте також: Терехов у Римі домовився про передачу автобусів Харкову

Автор: Олена Нагорна
Популярно
€10 млн на енергоінфраструктуру. Терехов: що дасть Харкову конференція в Римі
€10 млн на енергоінфраструктуру. Терехов: що дасть Харкову конференція в Римі
10.07.2025, 20:46
Синоптики попередили жителів Харкова й області про небезпечну погоду
Синоптики попередили жителів Харкова й області про небезпечну погоду
10.07.2025, 14:20
Дев’ятиповерхівка палала в Харкові: рятувальники винесли з під’їзду жінку 📷
Дев’ятиповерхівка палала в Харкові: рятувальники винесли з під’їзду жінку 📷
10.07.2025, 20:01
Ударив підлітка ножем по голові: чоловіка засудили за вбивство під Харковом
Ударив підлітка ножем по голові: чоловіка засудили за вбивство під Харковом
10.07.2025, 19:00
Рекордна спека в Харкові: що радять медики та поліція
Рекордна спека в Харкові: що радять медики та поліція
09.07.2025, 19:21
Стратегію розумного міста створюють для Харкова: хто цим займається і навіщо
Стратегію розумного міста створюють для Харкова: хто цим займається і навіщо
10.07.2025, 19:34

Новини за темою:

19:34
Стратегію розумного міста створюють для Харкова: хто цим займається і навіщо
18:30
Терехов у Римі домовився про передачу автобусів Харкову
13:52
Модернізація та розвиток Харківських тепломереж: що підписали у Римі
14:18
Минулого тижня Харків атакували тільки «шахеди» – статистика Терехова
15:07
Друга атака на Харків: шість БпЛА за 10 хвилин, померла жінка (фото/відео)

Ви читали новину: «Стратегію розумного міста створюють для Харкова: хто цим займається і навіщо»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2025 в 19:34;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Експерти компанії «Deloitte» з травня працюють над створенням для Харкова першої в Україні Стратегії розумного міста, адаптуючи провідні світові практики до потреб міста.".