Стратегию умного города создают для Харькова: кто этим занимается и зачем
Эксперты компании «Deloitte» с мая работают над созданием для Харькова первой в Украине Стратегии умного города, адаптируя ведущие мировые практики к потребностям города.
В рамках Конференции по восстановлению Украины в Риме мэр Харькова Игорь Терехов 10 июля встретился с Томашем Охримовичем — руководителем программы «Будущее Украины» компании «Deloitte» в Центральной Европе, пишет пресс-служба горсовета.
«Для нас чрезвычайно важно, особенно во время войны, разработать концепцию «смарт-сити». Это не только о цифровых сервисах, но и о безопасности, развитии инноваций, современных технологий и комфортной жизни харьковчан. Мы шаг за шагом движемся к этой цели», — отметил Терехов.
В ходе встречи стороны обсудили потенциальные инфраструктурные проекты, которые могут быть реализованы при поддержке международных партнеров. В частности, речь шла о повышении энергетической независимости Харькова, модернизации систем водоснабжения и водоотведения, а также восстановлении транспортной инфраструктуры с внедрением цифровых сервисов и искусственного интеллекта.
Терехов также представил концепцию создания «энергетического острова» — автономной системы энергообеспечения города.
«Это наш вопрос безопасности. Мы хотим иметь собственное производство электроэнергии, чтобы влиять на тарифную политику и не зависеть от транзита или внешних рисков. Особенно это важно для систем тепло- и водоснабжения», — подчеркнул мэр.
Томаш Охримович подтвердил готовность компании к дальнейшему сотрудничеству и участию в разработке инновационных решений для развития и восстановления городской инфраструктуры Харькова.
Читайте также: Терехов в Риме договорился о передаче автобусов Харькову
Новости по теме:
- Категории: Мир, Политика, Харьков; Теги: Игорь Терехов, Италия, конференция, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Стратегию умного города создают для Харькова: кто этим занимается и зачем»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 июля 2025 в 19:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Эксперты компании «Deloitte» с мая работают над созданием для Харькова первой в Украине Стратегии умного города, адаптируя ведущие мировые практики к потребностям города.".