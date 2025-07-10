Стратегию умного города создают для Харькова: кто этим занимается и зачем

Эксперты компании «Deloitte» с мая работают над созданием для Харькова первой в Украине Стратегии умного города, адаптируя ведущие мировые практики к потребностям города.

В рамках Конференции по восстановлению Украины в Риме мэр Харькова Игорь Терехов 10 июля встретился с Томашем Охримовичем — руководителем программы «Будущее Украины» компании «Deloitte» в Центральной Европе, пишет пресс-служба горсовета.

«Для нас чрезвычайно важно, особенно во время войны, разработать концепцию «смарт-сити». Это не только о цифровых сервисах, но и о безопасности, развитии инноваций, современных технологий и комфортной жизни харьковчан. Мы шаг за шагом движемся к этой цели», — отметил Терехов.

В ходе встречи стороны обсудили потенциальные инфраструктурные проекты, которые могут быть реализованы при поддержке международных партнеров. В частности, речь шла о повышении энергетической независимости Харькова, модернизации систем водоснабжения и водоотведения, а также восстановлении транспортной инфраструктуры с внедрением цифровых сервисов и искусственного интеллекта.

Терехов также представил концепцию создания «энергетического острова» — автономной системы энергообеспечения города.

«Это наш вопрос безопасности. Мы хотим иметь собственное производство электроэнергии, чтобы влиять на тарифную политику и не зависеть от транзита или внешних рисков. Особенно это важно для систем тепло- и водоснабжения», — подчеркнул мэр.

Томаш Охримович подтвердил готовность компании к дальнейшему сотрудничеству и участию в разработке инновационных решений для развития и восстановления городской инфраструктуры Харькова.

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