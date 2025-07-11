Не тільки відбудова: Терехов назвав пріоритети для Харкова

Мер Харкова Ігор Терехов продовжує перебувати у Римі. 11 липня він взяв участь у панельній дискусії «Місцевий та регіональний вимір: Шлях до сучасних, безпечних та сталих міст», яка відбулася в межах Конференції з питань відновлення України.

Як передає Харківська міськрада, учасники обговорили роль місцевого самоврядування та міжнародних партнерів у післявоєнному відновленні українських громад.

Під час виступу Терехов наголосив, що Харків – прифронтове місто, яке має значний обсяг руйнувань. За його словами, у місті постраждали понад 12 тисяч будівель, з яких майже 9 тисяч – житлові.

««Повномасштабне вторгнення рф перевернуло життя кожного українця. Але я впевнений, що ми вистоїмо і відбудуємо все, що зруйнував російський агресор. Ми вже зробили багато, але потрібно ще більше. Для цього об’єднуємо можливості міського бюджету, підтримку уряду, президента та міжнародних партнерів», – зазначив мер.

Міський голова підкреслив, що пріоритетом є не лише фізичне відновлення міста, а й створення умов, аби харків’яни могли залишатися у своїх домівках, мати доступ до якісних послуг і бачити перспективу.

«Прифронтовим містам необхідна особлива економічна політика – податкові пільги, стимули для бізнесу, щоб він залишався, щоб міста жили. Такі заходи – це можливість напряму говорити з партнерами. Тільки за останні два дні нам вдалося залучити 25 млн євро в економіку Харкова», – додав Терехов.

Читайте також: Справедливо розподіляти допомогу партнерів між регіонами закликав Терехов