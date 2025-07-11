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Не только восстановление: Терехов назвал приоритеты для Харькова

Общество 14:49   11.07.2025
Виктория Яковенко
Не только восстановление: Терехов назвал приоритеты для Харькова Фото: Харьковский горсовет

Мэр Харькова Игорь Терехов продолжает находиться в Риме. 11 июля он принял участие в панельной дискуссии «Местное и региональное измерение: Путь к современным, безопасным и устойчивым городам», которая состоялась в рамках Конференции по восстановлению Украины.

Как передает Харьковский горсовет, участники обсудили роль местного самоуправления и международных партнеров в послевоенном восстановлении украинских громад.

Во время выступления Терехов подчеркнул, что Харьков – прифронтовый город, имеющий значительный объем разрушений. По его словам, в городе пострадали более 12 тысяч зданий, из которых почти 9 тысяч – жилые.

«Полномасштабное вторжение рф перевернуло жизнь каждого украинца. Но я уверен, что мы выстоим и отстроим все, что разрушил российский агрессор. Мы уже сделали многое, но нужно еще больше. Для этого объединяем возможности городского бюджета, поддержку правительства, президента и международных партнеров», – отметил мэр.

Мэр подчеркнул, что приоритетом является не только физическое восстановление города, но и создание условий, чтобы харьковчане могли оставаться в своих домах, иметь доступ к качественным услугам и видеть перспективу.

«Прифронтовым городам необходима особая экономическая политика – налоговые льготы, стимулы для бизнеса, чтобы он оставался, чтобы города жили. Такие мероприятия – это возможность напрямую говорить с партнерами. Только за последние два дня нам удалось привлечь 25 млн евро в экономику Харькова», – добавил Терехов.

Терехов в Риме
Фото: Харьковский горсовет
Терехов в Риме
Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 июля 2025 в 14:49;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов продолжает находиться в Риме. ".