Справедливо распределять помощь партнеров между регионами призвал Терехов

На Конференции по восстановлению Украины мэр Игорь Терехов встретился с делегацией Конгресса Европы.

Как передают в пресс-службе мэрии, во время конференции в Риме городской голова обсудил с руководителем отдела уставной деятельности Конгресса Эуаном Роддином проблемы в Харькове, а также потребности горожан во время войны.

«Прифронтовых городов немного, и они требуют особого внимания международных партнеров, организаций, финансовых учреждений. В Харькове мы активно работаем над комфортной жизнью людей, учитывая опасность в условиях войны. Город строит подземные школы, восстанавливает поврежденные медучреждения, освобождает бизнес от местных налогов, чтобы люди оставались здесь. У нас бесплатно работает общественный транспорт, а все, кто в этом нуждается, получают бесплатные горячие обеды. И в этой работе нам необходима поддержка мировых лидеров», – сказал Терехов.

При этом городской голова призвал международное сообщество участвовать в восстановлении украинских городов и справедливо распределять эту помощь между регионами Украины.

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