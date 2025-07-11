Справедливо распределять помощь партнеров между регионами призвал Терехов
На Конференции по восстановлению Украины мэр Игорь Терехов встретился с делегацией Конгресса Европы.
Как передают в пресс-службе мэрии, во время конференции в Риме городской голова обсудил с руководителем отдела уставной деятельности Конгресса Эуаном Роддином проблемы в Харькове, а также потребности горожан во время войны.
«Прифронтовых городов немного, и они требуют особого внимания международных партнеров, организаций, финансовых учреждений. В Харькове мы активно работаем над комфортной жизнью людей, учитывая опасность в условиях войны. Город строит подземные школы, восстанавливает поврежденные медучреждения, освобождает бизнес от местных налогов, чтобы люди оставались здесь. У нас бесплатно работает общественный транспорт, а все, кто в этом нуждается, получают бесплатные горячие обеды. И в этой работе нам необходима поддержка мировых лидеров», – сказал Терехов.
При этом городской голова призвал международное сообщество участвовать в восстановлении украинских городов и справедливо распределять эту помощь между регионами Украины.
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- • Дата публикации материала: 11 июля 2025 в 10:57;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во Конференции по восстановлению Украины мэр Игорь Терехов встретился с делегацией Конгресса Европы. ".