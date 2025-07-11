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Справедливо розподіляти допомогу партнерів між регіонами закликав Терехов

Політика 10:57   11.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Справедливо розподіляти допомогу партнерів між регіонами закликав Терехов Фото: ХМР

На Конференції з відновлення України мер Ігор Терехов зустрівся з делегацією Конгресу Європи. 

Як передають у пресслужбі мерії, під час конференції у Римі міський голова обговорив із керівником відділу статутної діяльності Конгресу Еуаном Роддіном проблеми у Харкові, а також нагальні потреби городян під час війни.

“Прифронтових міст небагато, і вони потребують особливої уваги міжнародних партнерів, організацій, фінансових установ. У Харкові ми активно працюємо над комфортним життям людей, враховуючи небезпеку в умовах війни. Місто будує підземні школи, відновлює пошкоджені медзаклади, звільняє бізнес від місцевих податків, щоб люди залишалися тут. У нас безкоштовно працює громадський транспорт, а всі, хто цього потребує, отримують безоплатні гарячі обіди. І в цій роботі нам необхідна підтримка світових лідерів”, – сказав Терехов.

При цьому міський голова закликав міжнародну спільноту брати участь у відновленні українських міст та справедливо розподіляти цю допомогу між регіонами України.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2025 в 10:57;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Конференції з відновлення України мер Ігор Терехов зустрівся з делегацією Конгресу Європи. ".