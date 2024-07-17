Яку частину від необхідних “міні-ТЕЦ” уже встановили в Харкові: дані Терехова

22 когенераційні газові установки та 31 блочно-модульну котельню вже встановили на об’єктах тепломереж у Харкові, повідомив мер Ігор Терехов на засіданні Регіонального офісу міжнародного співробітництва.

«Крок за кроком Харків виконує необхідну роботу, щоб встигнути замовити, привезти та встановити усе необхідне обладнання, адже ми не можемо допустити ситуації, щоб взимку понад мільйон людей, які живуть тут, залишилися без світла, гарячої води та тепла», — зазначив мер, інформує пресслужба міськради.

За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, передає «Суспільне Харків», потреба Харкова – 95 установок: 85 необхідні для теплових мереж, ще 10 – для «Харківводоканалу». 21 когенераційну установку від міжнародних організацій уже встановили на об’єктах КП «ХТМ», сім – на двох теплопостачальних підприємствах Чугуєва та Лозової. Загалом регіон потребує 133 когенераційні установки і 75 модульних газових котелень.

З початку повномасштабної війни на Харківщині було пошкоджено та знищено понад 700 об’єктів електропостачання та понад 8 тисяч кілометрів електромереж, розповів начальник ХОВА.

Раніше мер Ігор Терехов інформував, що в умовах постійних атак ворога на енергоінфраструктуру був визначений алгоритм дій щодо підготовки до наступного опалювального сезону. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що для покращення ситуації з енергозабезпеченням Харкову передадуть мобільні ТЕЦ, генератори та когенераційні установки (обладнання, що комплексно виробляє електрику й тепло). Одне з основних завдань – децентралізація енергосистеми.

20 квітня у Харкові делегації дипломатів з Естонії, Данії, Швеції, Франції та представникам ООН презентували план щодо відновлення теплової інфраструктури та забезпечення стабільного електропостачання міста. До партнерів звернулися по допомогу, щоб їхні країни за можливості передали енергетичне обладнання. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв 9 травня, що Харківській області необхідно близько 60 модульних твердопаливних котелень, а також понад 70 газових та 70 когенераційних установок.

Терехов 11 червня у Берліні взяв участь у конференції з відновлення України. Низка заходів та зустрічей була присвячена підготовці Харкова до опалювального сезону. Світовий банк зокрема виділив грант у розмірі 47 мільйонів євро, а Європейський банк реконструкції та розвитку – кредит у 25 мільйонів євро. Чотири когенераційні установки, що виробляють електроенергію та тепло, пообіцяла надати місту Німеччина та ще дві – Чехія.

У червні уряд виділив Харківщині для підготовки до опалювального сезону додаткові 2,5 мільярда гривень, з них 2 мільярди – Харкову. Додаткові 1,9 мільярда гривень Шмигаль пообіцяв Харкову у липні.