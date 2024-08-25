«Она навсегда»: Терехов — отразится ли энергодецентрализация на ценах за тепло

Система альтернативного производства энергии, которую создают в Харькове, — не временное решение, она останется «навсегда», сказал мэр Игорь Терехов в интервью «Украинскому радио. Харьков».

Он напомнил, что городу для прохождения отопительного сезона необходим 141 объект, в частности когенерационные установки и блочно-модульные котельные. В начале августа Терехов сообщал, что были смонтированы 53 таких объекта.

“Да, конечно, мы работаем над этим. Я не могу раскрывать всех тайн. Потому что я очень не хочу, чтобы мы все смонтировали, и потом в первую же ночь остались без некоторого оборудования. Это очень серьезно. К сожалению, очень дорого стоит это оборудование. Производится, к сожалению, не в Украине”, — сказал мэр.

Терехов сообщил: 141 установку планируют установить не до начала отопительного сезона, а до конца текущего года. При этом мэр подчеркнул: это не значит, что тепло в дома подадут позже.

“Это не значит ничего. Это наш план, по которому мы двигаемся, нам нужно step by step все это сделать. Я почему сказал, что до конца года, потому что мы понимаем, как начать отопительный сезон, как перехватить это”, – объяснил мэр.

На вопрос, является ли децентрализованная система более экономичной и перспективной, Терехов ответил: «Опаснее, сегодня нужно так говорить, более опасно иметь большие ТЭЦ, которые разрушаются мгновенно… Экономически целесообразнее, конечно, маленькое… Эта система, которую мы строим, она навсегда. Всех тайн тоже не буду раскрывать, но если мы все сделаем, а я уверен, что мы все сделаем, мы будем в так называемом «острове» находиться и не будем зависеть от многих факторов в будущем. Кроме того, нам это даст возможность регулирования определенных тарифов».

Терехов заверил, что создание децентрализованной системы не отразится на суммах за отопление в платежках.

“То, за что отвечает Харьков, а это водоснабжение, где устанавливается тариф по согласованию с НКРЭКУ, отопление, проезд у нас бесплатный в общественном транспорте, это тоже прерогатива местных властей. Конечно, мы не отвечаем за тарифы на электроснабжение и газоснабжение, потому что это государство. Но что касается тарифов, за которые мы отвечаем, вы видите, что у нас и квартирная плата одна из самых низких, если не самая низкая в Украине”, — сказал городской голова.

Напомним, мэр Игорь Терехов информировал, что в условиях постоянных атак врага на энергоинфраструктуру был определен алгоритм действий по подготовке к следующему отопительному сезону. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что для улучшения ситуации с энергообеспечением Харькову передадут мобильные ТЭЦ, генераторы и когенерационные установки (оборудование, комплексно производящее электричество и тепло). Одна из основных задач — децентрализация энергосистемы.

20 апреля в Харькове делегации дипломатов из Эстонии, Дании, Швеции, Франции и представителям ООН презентовали план по восстановлению тепловой инфраструктуры и обеспечению стабильного электроснабжения города. К партнерам обратились за помощью, чтобы их страны по возможности передали энергетическое оборудование.

Терехов 11 июня в Берлине принял участие в конференции по восстановлению Украины. Ряд мероприятий и встреч был посвящен подготовке Харькова к отопительному сезону. Всемирный банк в частности выделил грант в размере 47 миллионов евро, а Европейский банк реконструкции и развития — кредит в 25 миллионов евро. Четыре когенерационные установки, производящие электроэнергию и тепло, пообещала предоставить городу Германия и еще две — Чехия.

В июне правительство выделило Харьковщине для подготовки к отопительному сезону дополнительные 2,5 миллиарда гривен, из них 2 миллиарда — Харькову. Дополнительные 1,9 миллиарда гривен Шмыгаль пообещал Харькову в июле.

17 июля начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что общая потребность Харькова — 95 когенерационных установок: 85 необходимы для тепловых сетей, еще 10 — для «Харьковводоканала». 21 когенерационную установку от международных организаций уже установили на объектах КП «Харьковские тепловые сети».