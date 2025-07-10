€10 млн на енергоінфраструктуру. Терехов: що дасть Харкову конференція в Римі

Підсумки участі делегації Харкова у Конференції з відновлення України, яка проходить у Римі 10 та 11 липня, підбив мер Ігор Терехов. Він зазначив, що щороку мерія використовує цей захід не лише як стратегічний майданчик для обговорення майбутнього, а і як можливість досягти конкретних домовленостей та рішень.

Мер повідомив, що вдалося залучити ще 10 мільйонів євро на розвиток енергетичної інфраструктури Харкова.

Міський голова також наголосив на партнерстві з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA), яке працює над закупівлею трубопроводів для міста.

“Підтримка з боку Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) вже трансформувала Харків: нова комунальна техніка, модернізоване обладнання для енергетики та водоканалу. Тепер йдемо далі: розширюємо підтримку саме у сфері водопостачання, яка залишається критично важливою для життєдіяльності міста“, – прокоментував Терехов.

Мер розповів, що також зустрічався із представниками Швейцарії, зусиллями яких у Харкові вже встановлено 12 тисяч нових вікон у житлових будинках.

“Обговорили продовження цієї ініціативи. І є всі підстави очікувати підтримку наступної заявки, яка передбачає ще 32 тисячі вікон“, – додав Терехов.

Він зустрічався ще з низкою стратегічних партнерів.

«Вдалося визначити подальші кроки співпраці з низкою наших партнерів – як з бізнес-середовища, зокрема компанії Deloitte, так і з представниками державного та муніципального рівня: уряду Чехії, міста Турин і Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи», – пише міський голова.

За підсумками конференції “Rebuilding Futures: Kharkiv Road to Recovery”, яка пройшла в Римі 9 липня, мер Ігор Терехов розповів про підтверджену грантову підтримку для міста в розмірі 25 мільйонів євро.

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